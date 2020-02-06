İnternetten Silah Satışı Yasaklanıyor! İşte Detaylar

Türkiye'de internet silah satışı yasaklanıyor. Yakın zaman sonra yürürlüğe girmesi düşünülen düzenlemeler arasında internetten silah satışı da yer aldı. Kamuoyunda tepki çeken silah satışı konusuna yasak getirilmesi düşünülmeye başlandı.

Birçok bakanlığın alanına giren bir dizi değişiklik yapmayı planlayan hükumet, düzenlemeler arasına internetten silah satışını da koydu. Vatandaşlar tarafından internetten silahların kolayca alınabilmesi tepkiyle karşılanıyordu. Bunu düzeltmek adına çalışmalara başlayan hükumet yetkileri, karar aşamasına kadar geldiler.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın tarafından aktarılan haberde, silah satışının yanı sıra birçok başka değişikliğe dair bilgiler verildi. Verilen bilgiler arasında yurtdışında boşanma, emekli maaşlarının kesilmesi, BES'e dövizle başvuru, grev ve lokavtta mücbir sebep, emniyete bildirme zorunluluğu, enerji yatırımlarının desteklenmesi gibi başlıklar yer aldı.

İnternetten silah satışının yasaklanması konusunda yapılan değişiklikler ise hemen aşağıda gördüğünüz gibi düzenlendi.

İnternetten silah satışı yasaklanabilir

Nuray Babacan, satış yasağı konusunda şunları söyledi: "Kamuoyunda da çok eleştiri alan internetten silah satışına yasak geliyor. Pompalı tüfek gibi yivsiz silahlarla, av amaçlı kullanılan her türlü kesici aletin internet üzerinde satışı yapılamayacak. Hiçbir şekilde reklam ve tanıtıma izin verilmeyecek. Yasağa uymayanlara 50 bin lira para cezası verilecek."