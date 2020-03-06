İnternetten Ucuz Konut İlanları ile Dolandırıcılık Yapılıyor

İnternette yer alan ilanlar her zaman gerçeği yansıtmayabiliyor. Bu durum, özellikle ev ilanları söz konusu olduğunda daha çok sorun yaratabiliyor. Konuyla ilgili olarak Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal’ın açıklamalarına göre bazı emlak ofisleri, internette düşük fiyatlı ev ilanı vererek müşterileri kandırmaya çalışıyor.

Koçal’ın açıklamalarına göre e-ticaret platformlarının yaygınlaşması ile birlikte bu platformlarda yer alan bazı emlakçılar düşük fiyatlı ya da sahte ev ilanları ile kullanıcıları dolandırıyor. Müşterileri dolandırmak için emlakçılar birden fazla kişiden aynı ev için kaparo alabiliyor. Başka bir yöntemde ise kiralık ya da satılık ev ilanlarını uygun fiyatlarla gören müşterilerin ofise gelmesi sağlanıyor ve daha sonra ilanda yer alan evin satıldığı ya da kiralandığı söyleniyor. Koçal, tüketicinin dolandırıldığını düşündüğü bu gibi durumlarda emlakçının esnaf odasına, internet sitesinin de Ticaret Bakanlığı'na veya Alo 175'e şikayet edilmesi gerektiğini ifade etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan bir diğer isim olan İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa’ya göre herkesin ilan sitelerine emlak ilanı verebilmesi sorun yaratıyor. Sonuç olarak da hem tüketici hem de işini düzgün yapan emlakçı zarar görüyor.

Aşa, müşterileri dolandırmaya çalışan ilanlar ile birlikte ev alırken tapu konusunda dikkatli olunması, boş senede imza atılmaması ve sözleşmenin imzalanmadan önce iyice okunması gerektiğini belirtti. Bitmemiş daireler konusunda da dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Aşa, inşaatın biteceğine dair taahhüt ve teminat istenmesi gerektiğini vurguladı.