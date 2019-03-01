İnternetten Yasadışı Bahis Oynatan Çete Çökertildi

İnternet üzerinden yasadışı bahis oynattıkları belirlenen kişilere karşı 13 ilde operasyon yapıldı. 21 kişinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında milyonlarca lira ele geçirilirken, yasadışı bahis üzerine ilk adım atılmış oldu.

Hücre tipi yapılanma ile çalışan, birbirleri ile kriptolu telefonlar ve uçtan uca şifreleme teknolojisi kullanan mesajlaşma uygulamaları yoluyla haberleşen çete üyelerinin yüzlerce internet sitesiyle komisyon anlaşması yaptığı ya da kendi kurdukları siteleri yönettikleri belirlendi. Yasa dışı bahis siteleri üzerinden elde ettikleri yıllık 340 milyon doları, yurt dışında kurdukları paravan şirketlere aktardıkları belirlendi. Örgüt liderinin yasa dışı bahis oynatan 6 ayrı internet sitesini yönettiği ve 100'den fazla illegal bahis sitesi ile komisyon karşılığı anlaştığı ortaya çıktı. Suç örgütünün yasa dışı bahisten elde ettiği milyonlarca lirayı altın, döviz ve kripto para Bitcoin’e çevirdikleri, daha sonra İngiltere, Bulgaristan, Litvanya ve Malta'daki paravan şirketlere transfer ettikleri öğrenildi.

Çete üyelerini bir süredir izleyen Ankara Siber Şube ekipleri, yaptıkları ummalı takibin ardından bugün sabah saatlerinde operasyonun düğmesine bastılar. 13 ilde eş zamanlı olarak başlayan ve onlarca noktaya aynı anda gidilen operasyon sırasında 21 kişi göz altına alındı. Aralarında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu kişilerin evlerinde yapılan aramalar sırasında 1,5 milyon liraya yakın nakit para ele geçirildi.

Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Yasadışı Bahisle Mücadele Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet ettikleri belirlenen suç örgütüne yönelik 13 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. AA'nın haberine göre; söz konusu adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dokümanlar ile yasa dışı bahisten elde edilen yaklaşık 1,5 milyon lira tutarında dolar, avro ve Türk lirası ele geçirildi.