İntihar Etmekten Vazgeçen Genç, Polise Konum Attı

Boş su kuyusuna atlayıp intihar etmek isteyen üniversite öğrencisi Abdullah Ü., pişman olduktan sonra kurtarılmak için polise konum attı.

Konum Sayesinde Bulunabildi

Konya Selçuk Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencisi Abdullah, yaşadığı sorunların ardından intihar etmek amacı ile boş bir su kuyusuna atladı. İlerleyen zamanlarda pişman olan üniversite öğrencisi, polisi arayarak intihar amacı ile boş su kuyusuna atladığını belirtti.

Bu durumun ardından kırmızı alarm durumuna geçen polis, itfaiye ve sağlık görevlileri ile birlikte arama çalışması başlattı. Sinyalin geldiği bölgedeki su kuyularını kontrol eden ekipler, Abdullah'a daha hızlı bir şekilde ulaşabilmek için telefonla arayarak konum bildirmesini istediler.

Abdullah tarafından atılan konum ile birlikte bölge genelinde arama yapan Cinayet Büro Amirliği, Abdullah'ı buldu ve yaklaşık 3,5 metre derinliğindeki kuyudan çıkardı.

Arkadaşına Haber Vermişti

Bazı sorunlar nedeni ile bunalan Abdullah'ın birkaç gün önce bir arkadaşına intihar edeceğini söylediği ve ona diğerleri ile paylaşması için bir mesaj bıraktığı ortaya çıktı. Mesajın son bölümünde yer alan "Siz siz olun bu hayatın tadını çıkarın. Ama öncesinde bu hayatı kendinize cehennem etmemeyi öğrenin. Hakkınızı helal edin'' ifadeleri dikkatleri çekti.