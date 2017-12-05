İntikam Almak için Eski Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Paylaştı

'İntikam pornosu' konusunda yapılan en geniş araştırmayı yürütenler, sosyal medya kullanımının artmasıyla ‘intikam pornosu’nun da aynı hızla yayıldığını ifade ediyor. Londra'da yaşayan 21 yaşındaki Cem Küçükbalaban, üç aylık ilişkisinin bitmesi üzerine eski kız arkadaşının çıplak fotoğraflarını sosyal medyada yayınladı.

Üç ay boyunca birlikte olduğu eski kız arkadaşının özel videoları ve fotoğraflarını yazılım kullanarak izinsiz bir şekilde kaydeden 21 yaşındaki Cem Küçükbalaban, kız arkadaşı adına sahte Instagram hesabı açtı ve fotoğrafları bu hesap üzerinden paylaştı.

Mağdur kızın polise giderek şikayetçi olmasıyla Küçükbalaban'ı gözaltına alan polisler, 21 yaşındaki gencin telefonunda eski kız arkadaşına ait açık fotoğraf ve videolar buldu. Küçükbalaban, tacizden ve özel cinsel fotoğrafları ifşa etmekten suçlu bulunarak, 21 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargıç, bu kararın aynı suçu işleyenleri caydıracağını umduğunu söyledi.

İntikam pornosu kurbanlarının sesini yükseltmesi gerektiğini söyleyen genç kız, bu karardan dolayı çok memnun olduğunu belirtti.