  1. Tamindir
  2. haber
  3. Mobil
  4. Into the Dead 2 Oyunu Dünya Çapında Çıkış Yaptı!

Into the Dead 2 Oyunu Dünya Çapında Çıkış Yaptı!

Can Erdil Şentürk
Can Erdil Şentürk Mobil
YORUM YAZ

Android ve iOS işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletler için geliştirilen ve bir süre önce bölge kısıtlamalı olarak erişime açılan Into the Dead 2 adlı mobil zombi oyunu nihayet ülkemiz de dahil olmak üzere bütün dünyada erişime açıldı. Başarılı kaçış oyunu Into the Dead'in devam oyunu güzel yeniliklerle birlikte geliyor.

Into the Dead 2 temel olarak zobmi kıyameti ortasındaki bir kahramanı yönettiğimiz ve canımızı kurtarmak için kaçmaya çalıştığımız bir koşu oyunu. Fakat oyunu heyecanlı yapan şey, parkur koşularına yer verilmesinin yanında silahlarımızı kullanarak savaşabilmemiz. Oyuncular tabancaları, makineli tüfekleri ve daha birçok farklı silahı kullanarak zombilerle savaşabiliyorlar.

Into the Dead 2'de siz sürekli koşarken karşınıza çıkan zombilere takılmamaya çalışıyorsunuz. Sağa ve sola kaçabileceğiniz gibi merminiz varsa zombilere ateş edebiliyor ve yolunuzu açabiliyorsunuz. Bazı zombiler tek atışta inerken, bazı zombiler diğerlerine göre daha da güçlü, bu nedenle daha çok uğraşmanız gerekebiliyor. Into the Dead 2'de sevimli bir dost da edinebiliyorsunuz, köpeğiniz sizle birlikte koşarken zombileri etkisiz hale getirebiliyor.

Bölümler halinde ilerleyen Into the Dead 2'de sizi yeni bir hikaye beklemekte. Oyunun grafikleri ise göz alıcı kalitede ve mobil cihazlarımızın sınırlarını zorluyor. Into the Dead 2'yi ücretsiz olarak indirmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:

Into the Dead 2'nin oynanış videosu ise burada:

Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (Ekim 2017, 2. Hafta) OYUN Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (Ekim 2017, 2. Hafta)
Humble Bundle'da Borderlands Oyunları Sudan Ucuz! OYUN Humble Bundle'da Borderlands Oyunları Sudan Ucuz!
Middle-Earth: Shadow of War Torrent'e Düştü! OYUN Middle-Earth: Shadow of War Torrent'e Düştü!

ETİKETLER: Android ücretsiz zombi oyunu ios kaçış oyunu Into the Dead

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Grand Theft Auto 5 Grand Theft Auto 5
Grand Theft Auto 5 GTA 5 video oyunları tarihinin en başarılı yapımları arasında olan bir başyapıttır.
IObit Uninstaller IObit Uninstaller
IObit Uninstaller IObit Uninstaller programını ücretsiz olarak kullanarak bilgisayarınızdaki istenmeyen yazılımları kolayca kaldırabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Windows Movie Maker Windows Movie Maker
Windows Movie Maker Windows Movie Maker, videolarınızı düzenlemek için tüm gerekli araçları sunan hem ücretsiz hem de detaylı bir film editörü. ÜCRETSİZ
Facebook Mobil Facebook Mobil
Facebook Mobil Facebook Android uygulaması sayesinde popüler sosyal medya sitesi Facebook'a Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınız üzerinden rahatlıkla ulaşabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker
Windows Live Movie Maker Video ve fotoğraflarınızla kendinize özel filmler yapmak için Windows Live Movie Maker yeter. ÜCRETSİZ
1Mobile Market 1Mobile Market
1Mobile Market Android akıllı telefonunuzda alternatif bir uygulama marketi arayışındaysanız bu ücretsiz marketi kullanabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Open Broadcaster Software - OBS Open Broadcaster Software - OBS
Open Broadcaster Software - OBS Open Broadcaster Software internet üzerinden yayın yapmanıza imkan tanıyan bir yazılımdır ÜCRETSİZ
Soldiers of the Universe - SoTU Soldiers of the Universe - SoTU
Soldiers of the Universe - SoTU Soldiers of the Universe bilgisayarlarınız üzerinde oynayabileceğiniz bir FPS oyunudur
IObit Driver Booster IObit Driver Booster
IObit Driver Booster IObit Driver Booster ile bilgisayarınızda bulunan tüm sürücülerin otomatik olarak yüklenmesini ve optimize edilmesini sağlayabiliyorsunuz. ÜCRETSİZ

YORUMLAR