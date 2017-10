Into the Dead 2 Oyunu Dünya Çapında Çıkış Yaptı!

Android ve iOS işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletler için geliştirilen ve bir süre önce bölge kısıtlamalı olarak erişime açılan Into the Dead 2 adlı mobil zombi oyunu nihayet ülkemiz de dahil olmak üzere bütün dünyada erişime açıldı. Başarılı kaçış oyunu Into the Dead'in devam oyunu güzel yeniliklerle birlikte geliyor.

Into the Dead 2 temel olarak zobmi kıyameti ortasındaki bir kahramanı yönettiğimiz ve canımızı kurtarmak için kaçmaya çalıştığımız bir koşu oyunu. Fakat oyunu heyecanlı yapan şey, parkur koşularına yer verilmesinin yanında silahlarımızı kullanarak savaşabilmemiz. Oyuncular tabancaları, makineli tüfekleri ve daha birçok farklı silahı kullanarak zombilerle savaşabiliyorlar.

Into the Dead 2'de siz sürekli koşarken karşınıza çıkan zombilere takılmamaya çalışıyorsunuz. Sağa ve sola kaçabileceğiniz gibi merminiz varsa zombilere ateş edebiliyor ve yolunuzu açabiliyorsunuz. Bazı zombiler tek atışta inerken, bazı zombiler diğerlerine göre daha da güçlü, bu nedenle daha çok uğraşmanız gerekebiliyor. Into the Dead 2'de sevimli bir dost da edinebiliyorsunuz, köpeğiniz sizle birlikte koşarken zombileri etkisiz hale getirebiliyor.

Bölümler halinde ilerleyen Into the Dead 2'de sizi yeni bir hikaye beklemekte. Oyunun grafikleri ise göz alıcı kalitede ve mobil cihazlarımızın sınırlarını zorluyor. Into the Dead 2'yi ücretsiz olarak indirmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:

Into the Dead 2'nin oynanış videosu ise burada: