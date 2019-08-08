Into The Spider-Verse Yaratıcılarından Spider-Man Dizisi Geliyor!

Eğer Spider-Man’in maceralarını yalnızca sinemada değil, televizyonda da izlemek istiyorsanız size güzel bir haberimiz var. Geçtiğimiz yılın hit animasyon filmi Spider-Man: Into The Spider-Verse’ün arkasındaki ikili Phil Lord ve Chris Miller, başta Spider-Man olmak üzere birçok Marvel karakterini içeren bir televizyon dizisi üzerinde çalışıyor.

Geçtiğimiz yılın aralık ayında izleyicilerle buluşan Spider-Man: Into The Spider-Verse, gerek eğlenceli kurgusu gerekse müzikleriyle Marvel hayranlarını mest etmeyi başarmıştı.

Dünya çapında 375 milyon dolar gişe hasılatı elde eden yapım, BAFTA ve Oscar’da En İyi Animasyon Filmi ödülüne layık görülmüştü.

Spider-Man: Into The Spider-Verse’ün yapımcıları Phil Lord ve Chris Miller, Deadline ’a verdikleri demeçte, Sony’nin bünyesindeki Marvel karakterini içeren bir animasyon dizisi geliştirdiklerini söyledi.

Söz konusu dizide Spider-Man dışında başka hangi karakterlerin yer alacağı konusunda sel verip sır vermeyen Miller, “Daha önce televizyonda yapılan hiçbir şeye benzemeyen bir seriyi hayata geçirmek için birçok kişiyle görüşüyoruz. Bütün parçaların bir araya gelmesi biraz zaman alacak; ancak sonunda gerçekten çok özel bir iş ortaya çıkacak” ifadelerini kullandı.

Spider-Man dizisiyle ilgili ayrıntılar gün yüzüne çıktıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Takipte kalın!