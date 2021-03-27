İntranazal Koronavirüs Aşısı Virüsü Bulaştırmayı Önleyecek!

İntranazal koronavirüs aşısı yaptıran kişilerin başkasına virüs bulaştırmayacağı açıklandı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, İntrenazal yani burun spreyi formunda yerli COVID-19 aşısı hakkıdna önemli açıklamalarda bulundu.

İntranazal Koronavirüs Aşısı Ne Zaman Çıkacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, İntranazal COVID-19 aşısının çok yakında faz 1 çalışmalarına başlanacağını duyurmuştu. Bakan Koca, "Üretim verimliliği son derece yüksek olan bu aşıdan sadece 1 tesiste, yılda 250 milyon doz üretilebilecek" ifadelerini kullanmıştı.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Bulaşın engellenmesi için canlı bir aşı olması lazım. Ancak canlı koronavirüs aşısını geliştirmek 3 yıldan önce mümkün değil. Canlı olan; ama içindeki koronavirüs canlı olamayan vektör aşılar var. Adenovirüs canlı ve sadece koronavirüsün dikenli yapısının geni var. Yakın bir sürede bulaşı engelleyebilecek tek aşı adayı 'İntranazal COVID' aşısı gibi görünüyor. Pandemi aşısında bir başka önemli şey, kolay ulaşılabilecek, kolay üretilebilecek, uzun süre dayanabilecek. Dolayısıyla birçok kullandığımız aşı bu özellikleri taşımıyor" dedi.

Aşı çalışmalarına dair bilgiler paylaşan Prof. Dr. Ceyhan, "10'un üzerinde grup bu aşı üzerinde çalışıyor. Bu gruplardan birisi 10 Ocak'ta Faz 1 çalışmalarına başladı. Bu eğer başarılabilirse pandemi aşılamasına büyük kolaylık getirecek. Burada tek problem 3-5 firma tarafından üretilirse yine aşı temininde sıkıntı çekilecek. Şimdiden İntranazal aşı geliştiren firmalar ile devletler görüşmelerine devam ediyor, başarılı aşı çıkarsa şimdiden bağlantılarını yapmaya çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

İntranazal COVID-19 aşısının avantajlarına dair önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ceyhan, "Oda sıcaklığında taşınabiliyor ve saklanabiliyor. Burundan verildiği için virüsün direkt vücuda girmesini engelleyebiliyor. Diğer aşıların, kan hücreleri ile karşı karşıya gelene kadar hiçbir etkisi yok. Dolayısıyla aşılı kişilerin virüsü alıp başkalarına bulaştırmasını da engelliyor. Bu şu ana kadar üretilen aşılar ile başarılmış bir şey değil. Uygulaması çok kolay, araya enjektör girmiyor" dedi ve şu şekilde devam etti: