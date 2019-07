IO Interactive, Hitman 2 Santa Fortuna Paketini Satışa Sundu

Oyuncuları Hitman 2 ile alternatif bir şekilde buluşturmayı deneyen IO Interactive, Santa Fortuna Paketi'ni satışa sundu.

Microsoft Store, PlayStation Store ve Steam üzerinden satın alabileceğiniz Santa Fortuna Paketi bir dolu içerik ile geliyor. Öncelikle, Ücretsiz Başlangıç Paketi içeriğinde olan Hawke's Bay mekanının ve Nightcall görevinin bu içerikte de bulunuyor olduğunu söyleyelim. Ayrıyeten Three-Headed Serpent hikaye görevi, Ghost modu için Kolombiya haritası, Sniper Assassin modu için Himmelstein haritası ve bu bölüm için Contracts modu paketini satın alır almaz erişim sağlayabileceğiniz içerikler olacaklar.

Bu içeriklere ek olarak IO Interactive, 11 Temmuz 2019 tarihinde yani yarın Hitman 2 oyununa gelecek olan I'm With the Band meydan okuma paketinin içeriğindeki görevleri ve 22 Temmuz 2019 tarihinde yine Santa Fortuna bölümüne dönüş yapacağınız The Calvino Cacophany isimli Escalation kontratını da herhangi bir kısıtlama olmaksızın oynayabileceğinizi söylüyor.

Son olarak, Hawke's Bay ve Santa Fortuna ile ilgili halihazırda yayınlanmış ve gelecekte yayınlanacak olan tüm Escalation, Featured ve Elusive Target kontratlarına, yetmişten fazla meydan okuma görevine ve çeşitli teçhizatları ve silahları açabileceğiniz yirmi seviyeden oluşan Mastery'ye erişim sağlamanızın da mümkün olacağını söylemeden geçmeyelim.