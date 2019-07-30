IO Interactive, Hitman 3 İçin Çalışmalara Başlamış

Warner Bros. Entertainment ve IO Interactive Hitman 2 için yeni içerikler yayınlamaya devam ederlerken, devam oyunu ile ilgili ilk haber de geldi. IO Interactive stüdyosundan Üst Yönetici Hakan Abrak, Hitman 3 için çalışmalara başlandığını doğruladı. Bununla birlikte farklı bir proje üzerinde de çalışılıyormuş.

NoClip isimli YouTube kanalı üzerinden yayınlanan yeni belgesel videosunda, IO Interactive stüdyosunun Copenhagen şehrindeki ofisine bir ziyarette bulunulmuş. Square Enix ile yaşanan hadisede geliştirici stüdyonun bağımsız bir stüdyo olmak ve Hitman serisinin haklarını almak için alıcı firma bulmak yerine işletme satın alma aşamasından geçerek ayakta kalmayı başardığını öğreniyoruz. Ancak bizi esas ilgilendiren kısım ise tabii ki Hitman serisi.

IO Interactive Üst Yöneticisi Hakan Abrak stüdyo olarak gelecek planları arasında Hitman serisinin olduğunu söyledi: "Hitman bir üçleme. Parlak bir gelecek, 2013 yılından bu yana bu maceraya çıkmanın yanı sıra yaptığımız tüm World of Assassination'ı tam anlamıyla gerçekleştirmek var. Bunu tamamlamak ve kapsayıcı casus hikayesini tamamlamak. Ve tamamlandığında Hitman 1'deki Paris'ten yirmiden fazla bölümün olacağı Hitman 3'teki son bölüme kadar bütün bölümleriyle World of Assassination büyük bir oyun olacak."

Abrak tarafından yapılan açıklama Hitman 3 oyununun etkin bir şekilde geliştirilmekte olduğunun bir onayı değil. Neden mi? Çünkü Copenhagen şehrindeki stüdyonun büyük bir çoğunluğu gizemli bir proje üzerinde çalışıyormuş. Proje mevcut bir serinin devamı değil, yepyeni bir şey olacakmış. Ne yazık ki şimdilik var olması haricinde herhangi bir ipucu verilmiyor.

Öte yandan, bu yılın başlarında IO Interactive Malmö şehrinde yeni bir stüdyo açmıştı. Hitman 2 oyununun indirilebilir içerikleri bu stüdyoda hazırlanıyormuş. Ayrıca Hitman 3 oyununun da planlaması yine bu yeni stüdyonun çatısı altında gerçekleştiriliyormuş ve bir ihtimal 2016 yılında çıkan Hitman oyunu gibi bölüm bölüm yayınlanacak olan bir oyunla karşılaşabilirmişiz. Planlama aşamasında olduğu için tabii ki kesin bir şey söylenmiyor. İlk detaylar için muhtemelen epey bir süre beklememiz gerekebilir. Olası yeni gelişmeleri takipte olacağız.