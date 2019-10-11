IO Interactive ve Warner Bros Yeni Bir Proje İçin Anlaştılar

O Interactive ve Warner Bros. Entertainment, Inc. şirketleri HITMAN sonrasında farklı bir oyun için anlaşmaya vardıklarını duyurdular. Danimarka menşeli stüdyonun HITMAN serisi haricindeki yeni oyunu artık tam anlamıyla geliştirilme aşamasında.

Geçtiğimiz aylarda bir açıklama yapan IO Interactive Üst Yöneticisi Hakan Abrak, HITMAN serisinin devam oyunu olan HITMAN 3 için çalışmalara başlandığını doğrulamıştı. Ancak araya bir sürpriz de sıkıştıran Abrak, çok farklı bir proje üzerinde çalışılmaya başlandığını da belirtmişti.

NoClip isimli YouTube kanalı üzerinden yayınlanan yeni belgesel videosuyla ortaya çıkan bu proje ile ilgili herhangi bir detay verilmiyor. Ancak halihazırda HITMAN serisinin yayıncısı konumunda bulunan Warner Bros. Entertainment, Inc. ile bu gizemli proje için de anlaşıldığı duyuruldu.

Bildiğiniz gibi IO Interactive bu yılın başlarında Malmö şehrinde ikinci bir stüdyo daha açmıştı. Şu anda da hem Kopenhag hem de Malmö şehirlerinde bulunan stüdyolar aktif olarak PC ve konsollar için satışa sunulacak olan bu yeni proje üzerinde çalışmaya başlamışlar. Zamanlamadan dolayı muhtemelen yeni nesil için bir proje olacağından dolayı paylaşılacak olan ilk detaylar için uzun bir süre beklememiz gerekecek. Ancak olası gelişmeler, beklenmedik sızıntılar ve ortaya atılacak olan çeşitli iddialar için takipte olacağız.