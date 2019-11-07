IO Interactive Yeni HITMAN Oyununa Yoğunlaşacak

IO Interactive tarafından geliştirilen HITMAN (2016), aynı zamanda yeni bir üçlemenin başlangıcı olmuştu. Halihazırda ikinci oyun piyasada bulunuyorken, üçüncü oyunun çalışmalarına başlandığı da Üst Yönetici Hakan Abrak tarafından onaylanmıştı. Bu ay itibarıyla yeni HITMAN oyununa odaklanılacağı resmiyet kazandı.

Bugün sizlerle paylaşmış olduğumuz haberimizde de aktardığımız üzere, 19 Kasım 2019 tarihinde yayınlanacak olan HITMAN 2 güncellemesi oyun için yayınlanacak olan son büyük güncelleme olacak. Bu elbette oyuna olan desteğin kesileceği anlamına gelmiyor ama artık geliştirici ekibin büyük bir çoğunluğu, şu aşamada HITMAN 3 olarak adlandırabileceğimiz yeni oyuna kaydırılıyor.

"Expansion Pass ile eklediklerimizin dışında HITMAN 2 için tam destek ve içerik sunduğumuz on üç ayın ardından, daha çok geleceğe baktığımız bir noktadayız." yorumunda bulundu IO Interactive ve devam etti. "HITMAN 2 ekibinin büyük bir çoğunluğunu her şeyin yolunda gittiği yeni HITMAN oyununa kaydırıyoruz."

Geliştirici stüdyo açıklamasında HITMAN 2 oyununa da değindi. Buna göre önümüzdeki Aralık ayı içerisinde Escalation Contract'lar ve Elusive Target'lar dahil yeni içerikler yayınlamaya devam edilecek. 2020 yılı açısından da topluluk etkinlikleri, daha önceki Elusive Target'ların da geri döneceklerini belirtti. Yani şu zamana kadar çıkan hedeflerde başarısız olduysanız, yeniden denemek için bir veya birden fazla şansınız olacak demektir.

Hatırlatmakta fayda var ki IO Interactive stüdyosu sıradaki HITMAN oyunu haricinde Kopenhag ve Malmö stüdyolarının ortak çalışma yürüttükleri bir oyunun daha geliştirilme aşamasında olduğunu söyleyelim.