IObit 1.5 Milyon Liralık Ödül Dağıtıyor

IObit 1.5 milyon liralık ödül dağıtma kararı aldı! Bilgisayarımızın performansını artıran pek çok uygulamanın sahibi olan IObit, yılbaşı kampanyası kapsamında 200,000 dolar tutarında pek çok ödülü kullanıcılar ile buluşturuyor. 15 Aralık 2020 - 28 Aralık 2020 tarihleri arasında geçerli olan kampanyaya dair tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Katılmak için bu adrese gidebilirsiniz. Ardından "Try It Now" tuşuna tıklayın ve GO yazan butona basarak, şansınızı deneyin.

IObit 1.5 Milyon Liralık Ödül Havuzunda Neler Var?

IObit tarafından düzenlenen bu kampanya kapsamında Advanced SystemCare 6, Malware Fighter 8, Software Updater 3, Start Menu 8, Smart Defrag 6 ve Protected Folder dahil olmak üzere en popüler yazılımlarda geçerli altı aylık kullanıcı anahtarı kazanabilirsiniz. Bunun için izlemeniz gereken yolları, hemen aşağıdaki videoda ayrıntılı olarak bilirsiniz.

Ödülleri Nasıl Kazanabilirsiniz?

Yapmanız gereken tek şey 15 Aralık 2020 ila 28 Aralık 2020 tarihleri arasında hemen yukarıdaki sayfayı ziyaret etmek ve şansınızı denemek olacak. Bu noktada ufak bir hatırlatma olması adına her kullanıcının günde bir defa katılım sağlayabildiğini de vurgulayalım.

Kimler Katılabilir?

Dünyanın herhangi bir yerinde bulunan herkes, yaş gibi kısıtlamalara bakılmaksızın çekilişe katılabilir ve ödülleri kazanabilir.

Kampanya Tarihleri Ne Zaman?

Söz konusu etkinlik 15 Aralık 00:00 PST (TSİ 11:00) tarihinde başlayacak ve 28 Aralık 23:59 (TSİ 29 Aralık 10:59) tarihine kadar sürecek. Bu zaman aralığında etkinlik sayfasından katılım sağlayabilirsiniz.

Kazandığımı Nasıl Öğrenirim?

Kazananlar katılımcılar arasından rastgele bir şekilde seçilecek. Siteyi ziyaret ettikten sonra Try It Now tuşuna bastığınızda, bilgisayarınıza bir .zip uzatınılı dosya inecek. Bu dosyanın içerisinde yer alan Word dosyasını açarak, ödül kazanıp kazanamadığınızı görebileceksiniz. Ödül kazandıysanız dosyada programın anahtar kodunu bulabileceksiniz. Kazanamadıysanız, ertesi gün tekrar bu sayfaya gelip, yine aynı linke tıklayarak, şansınızı tekrar deneyebilirsiniz.