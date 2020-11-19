IObit 1.5 Milyon Liralık Ödül Dağıtıyor

IObit 1,5 milyon liralık ödül dağıtmaya başladı. Bilgisayarımızda kullandığımız pek çok popüler programın geliştiricisi olan IObit, 19 Kasım 2020 - 26 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenecek yeni kampanyasını duyurdu. Kampanyaya katılarak çeşitli programlardan bir yıllık lisans ya da Amazon hediye çeki kazanabilirsiniz!

Katılmak için bu adrese gidebilirsiniz. Ardından "Win a Prize Now" tuşuna tıklayın ve GO yazan butona basarak, şansınızı deneyin.

IObit 1,5 milyon liralık ödülleri sahiplerini bekliyor

IObit tarafından düzenlenen yeni kampanya ile gündelik olarak kullandığınız programlarda bir yıllık ücretsiz lisans ve Amazon'da geçerli hediye çeki kazanabilirsiniz.

- 5,000 kişiye bir yıllık IObit Uninstaller 10 ve IObit Drive Booster 8 lisansı. (Toplam değeri 1.542.840 TL)

- 11 kişiye toplamda 2,100 Dolar tutarında (yaklaşık 16.500 TL) Amazon hediye çeki.

Ödülleri Nasıl Kazanabilirsiniz?

Yapmanız gereken şey oldukça basit. Hemen aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak etkinlik sayfasına gidin ve çekilişe katılın. Kampanyaya katılım için herhangi bir bölge ya da yaş sınırı bulunmuyor. Öte taraftan her bir kullanıcı için bir adet katılım hakkının sunulduğunu vurgulayalım.

Kampanya 19 Kasım (TSİ 11:00) ila 26 Kasım (TSİ 27 Kasım 10:59) tarihleri arasındaki bir haftalık süreçte geçerli olduğu için elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

Kimler Katılabilir?

Dünyanın herhangi bir yerinde bulunan herkes, yaş gibi kısıtlamalara bakılmaksızın çekilişe katılabilir ve ödülleri kazanabilir.

Kampanya Tarihleri Ne Zaman?

Söz konusu etkinlik 19 Kasım 00:00 PST (TSİ 11:00) tarihinde başlayacak ve 26 Kasım 23:59 (TSİ 27 Kasım 10:59) tarihine kadar sürecek. Bu zaman aralığında etkinlik sayfasından katılım sağlayabilirsiniz.

Kazandığımı Nasıl Öğrenirim?

Kazananlar katılımcılar arasından rastgele bir şekilde seçilecek. Çekilişe katılım sağladığınız e-posta adresinin doğru olduğuna dikkat edin çünkü sonuçlar, bu sırada verdiğiniz e-posta adresine gönderilecek. Ödüllerin ne zaman aktif olacağını ve ne zamana kadar kullanılabileceğini gelen e-posta üzerinden görüntüleyebilirsiniz.