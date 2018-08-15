IObit Uninstaller 8 ile İstenmeyen Yazılımlardan Kurtulun!

Lider sistem araçları ve güvenlik yazılım sağlayıcısı IObit, program kaldırma aracı IObit Uninstaller’ın yeni sürümünü yayınladı. Windows kullanıcıları için indirmeye açılan IObit Uninstaller 8, Bundleware kaldırma özelliği ile geliyor. IObit Uninstaller 8 yenilikleri ve indirme bağlantısı haberimizde.
Bundleware'lere Son!
Windows işletim sistemli PC’lerde en çok kullanılan yardımcı programlardan olan IObit Uninstaller, önemli bir güncelleme aldı. Gereksiz, zararlı programları sistemden güvenli şekilde kaldırmanın en kolay, hızlı ve sorunsuz yolu olan IObit Uninstaller’ın 8. sürümü kullanıcıların yazılımla birlikte yüklenen istenmeyen yazılımları (Bundleware - Bundled Software) tespit etmelerine yardımcı oluyor ve tek bir yerde listeleyerek bu istenmedik programlardan kolayca kurtulmalarını sağlıyor. IObit Uninstaller 8 ile gelen yeniliklerden birisi de; Kolay Kaldırma seçeneği. Yeni eklenen bu özellik, kullanıcıların programları açık pencere, masaüstü simgesi veya görev tepsisindeki simgeden kaldırmalarına imkan veriyor. Ctrl + Alt + U klavye kısayolu kullanarak ve simgeyi kaldırmak istenilen programa sürüklemek suretiyle fonksiyonun kullanımı sağlanıyor.
IObit Uninstaller 8 ile yazılım güncelleyici veri tabanı daha da genişletildi. Önemli program güncellemelerinde önceki sürüme kıyasla %500 bir artış sağlandı. Bu iyileştirme kullanıcılara önemli programlarını tek tıkla sürekli güncel tutmalarını sağlamış oluyor. Tarama motorunda da yapılan geliştirme ile kaldırılan programlar sistemden tamamen kaldırılıyor; hiçbir artık kalmıyor.
IObit Uninstaller 8 ile Gelen Yenilikler:
- Bir programı açık penceresinden, masaüstü simgesinden veya sistem tepsisi simgesinden kaldırmayı sağlayan Yeni Kolay Kaldırma
- Tüm bundleware (yazılımla birlikte yüklenen istenmeyen yazılım) yazılımları kolayca görmek ve kaldırmak için Yeni Bundleware Kaldırma
- Daha önemli programları güncellemek için %500 daha geniş veritabanıyla Yeni Yazılım Güncelleyici
- Daha güçlü tarama ve daha kapsamlı arta kalan temizleme için Gelişmiş Tarama Motoru
- %100 daha zararlı ve reklam eklentilerini kaldırmak için Genişletilmiş Araç Çubukları ve Eklentiler veri tabanı
- %300 daha inatçı programları kaldırmak için Genişletilmiş İnatçı Program veritabanı
- Yönetici olmayan hesaplar altında Windows uygulamalarının kaldırılması desteklenir.
- Windows 10’da güncel Evrensel Windows Platform uygulamalarının kaldırılması desteklenir.
- Chrome Beta sürümlerinde eklentilerin kaldırılması desteklenir.
- Klasik ve beyaz tema desteği
- 33 dil desteği
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