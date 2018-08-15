IObit Uninstaller 8 ile İstenmeyen Yazılımlardan Kurtulun!

Lider sistem araçları ve güvenlik yazılım sağlayıcısı IObit, program kaldırma aracı IObit Uninstaller’ın yeni sürümünü yayınladı. Windows kullanıcıları için indirmeye açılan IObit Uninstaller 8, Bundleware kaldırma özelliği ile geliyor. IObit Uninstaller 8 yenilikleri ve indirme bağlantısı haberimizde.

Bundleware'lere Son!

Windows işletim sistemli PC’lerde en çok kullanılan yardımcı programlardan olan IObit Uninstaller, önemli bir güncelleme aldı. Gereksiz, zararlı programları sistemden güvenli şekilde kaldırmanın en kolay, hızlı ve sorunsuz yolu olan IObit Uninstaller’ın 8. sürümü kullanıcıların yazılımla birlikte yüklenen istenmeyen yazılımları (Bundleware - Bundled Software) tespit etmelerine yardımcı oluyor ve tek bir yerde listeleyerek bu istenmedik programlardan kolayca kurtulmalarını sağlıyor. IObit Uninstaller 8 ile gelen yeniliklerden birisi de; Kolay Kaldırma seçeneği. Yeni eklenen bu özellik, kullanıcıların programları açık pencere, masaüstü simgesi veya görev tepsisindeki simgeden kaldırmalarına imkan veriyor. Ctrl + Alt + U klavye kısayolu kullanarak ve simgeyi kaldırmak istenilen programa sürüklemek suretiyle fonksiyonun kullanımı sağlanıyor.

IObit Uninstaller 8 ile yazılım güncelleyici veri tabanı daha da genişletildi. Önemli program güncellemelerinde önceki sürüme kıyasla %500 bir artış sağlandı. Bu iyileştirme kullanıcılara önemli programlarını tek tıkla sürekli güncel tutmalarını sağlamış oluyor. Tarama motorunda da yapılan geliştirme ile kaldırılan programlar sistemden tamamen kaldırılıyor; hiçbir artık kalmıyor.

IObit Uninstaller 8 - Ekran Görüntüleri

IObit Uninstaller 8 ile Gelen Yenilikler: