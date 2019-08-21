IObit Uninstaller 9 Yayınlandı! İşte IObit Uninstaller 9 ile Gelen Yenilikler

Dünyanın önde gelen güvenlik yazılımı sağlayıcılarından IObit, IObit Uninstaller programının yeni sürümünü yayınladı. Peki, IObit Uninstaller 9 hangi yeniliklerle birlikte geliyor? İşte IObit Uninstaller 9 ile ilgili bilmeniz gereken her şey.

Bilgisayar kullanıcılarının en güvendiği yazılımlardan biri olan IObit Uninstaller, yeni versiyonuyla karşımıza çıktı. Kazandığı yeni özelliklerle çok daha işlevsel bir programa dönen IObit Uninstaller 9, kullanıcı deneyimini önemli oranda iyileştirmiş gibi görünüyor.

Peki, IObit Uninstaller 9 kullanıcılara neler sunuyor? IObit Uninstaller 9 ile birlikte gelen birbirinden harika özelliklere gelin hep birlikte bakalım.

IObit Uninstaller 9 ile Gelen Yenilikler

Yükleme Monitörü, IObit Uninstaller 9 ile birlikte gelen yepyeni işlevlerden bir tanesi. Söz konusu özellik, bir programın bilgisayara yüklenmesi sırasında sistemde meydana gelen tüm değişiklikleri algılıyor ve günlüğe kaydediyor. Bu sayede programı kaldırırken, geride hiçbir gereksiz dosya kalmayacağından emin olabileceksiniz.

IObit Uninstaller 9’un yeni özelliklerinden biri olan Yazılım Sağlığı, tüm yazılımlarınızı daha sorunsuz çalışmasını sağlamak için optimize ediyor ve güvenlik risklerini en aza indiriyor.

IObit Uninstaller 9

Bu işlev sayesinde kötü amaçlı veya reklam tabanlı eklentileri kaldırabilir veya bilgisayarınızda yüklü olan yazılımların güncellemelerini kontrol edebilirsiniz. Eski yazılımların neden olabileceği güvenlik riskini azaltan özellik, bilgisayarınızı temiz tutmanıza imkan vermesi açısından oldukça önemli.

IObit Uninstaller 9 ile gelen diğer özellikler arasında, daha hızlı ve güvenli tarama için yüzde 50 oranında genişletilmiş veritabanı, dosya artıklarını daha hızlı ve etkili bir şekilde temizlemek için geliştirilmiş tarama motoru bulunuyor. IObit Uninstaller 9 ayrıca Microsoft Mağazasından kullanıcı derecelendirmesine sahip Windows Uygulamalarını da listeliyor.

34 farklı dil desteğine sahip olan ve Windows 10, 8 / 8.1, 7, XP ve Vista işletim sistemlerini destekleyen IObit Uninstaller programının yeni sürümünü aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.