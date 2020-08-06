IObit Ürünlerinde Büyük İndirim: Fırsatları Kaçırmayın!

IObit ürünlerinde büyük indirim kampanyası başladı. 30 Eylül 2020 tarihine kadar sürecek olan kampanya sayesinde çok uygun fiyata IObit ürünlerini satın alabilir ve bilgisayarınızı ilk aldığınız zamanda olduğu gibi hızlı bir şekilde kullanabilirsiniz.

Hangi IObit Ürünlerinde İndirim Var?

Toplam 7 IObit ürününde büyük indirim bulunmakta. İndirimde olan ürünlerin özellikleri şu şekilde:

Advanced SystemCare 13 PRO (1 Yıl / 1 Bilgisayar)

Advanced SystemCare, bilgisayar bakımı ve bilgisayar hızlandırma konusunda alanında en başarılı programlar arasında yer alan bir sistem optimizasyon programı ve bilgisayarınızı ilk zamanda olduğu gibi hızlı bir şekilde kullanmanıza olanak sağlıyor. Program Türkçe dil desteği ile ön plana çıkıyor ve bilgisayar hızlandırma konusunda tüm ihtiyaçları karşılıyor.

Ürünün indirimli fiyatını görmek için burada yer alan bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Driver Booster 7 PRO (1 Yıl / 1 Bilgisayar)

IObit Driver Booster 7 Pro ile bilgisayarınızda bulunan tüm driverların (sürücülerin) otomatik olarak yüklenmesini ve optimize edilmesini sağlayabiliyorsunuz. Bilgisayarınızda yer alan bileşenlerin tek tek driverlarını aramak yerine bu işi Driver Booster 7 PRO'ya bırakmak oldukça zaman kazandırmakta.

Ürünün indirimli fiyatını görmek için burada yer alan bağlantıya tıklayabilirsiniz.

IObit Malware Fighter 8 PRO (1 Yıl / 1 Bilgisayar)

IObit Malware Fighter 8 Pro sayesinde casus yazılımlar da dahil olmak üzere tüm zararlı uygulamalar silinerek bilgisayarınız gerçek zamanlı olarak korunuyor. Bilgisayarınızın güvenliğinden emin olmak ve tüm zararlı uygulamalardan uzak durmak istiyorsanız IObit Malware Fighter 8 PRO'ya göz atın.

Ürünün indirimli fiyatını görmek için burada yer alan bağlantıya tıklayabilirsiniz.

IObit Software Updater 3 PRO (1 Yıl / 3 Bilgisayar)

Windows bilgisayarlarda yüklü olan tüm programları IObit Software Updater 3 PRO ile güncel tutabilirsiniz. IObit Software Updater 3 PRO, program güncelleme programları arasında en iyisi diyebiliriz.

Ürünün indirimli fiyatını görmek için burada yer alan bağlantıya tıklayabilirsiniz.

IObit Uninstaller 9 PRO (1 Yıl / 1 Bilgisayar)

IObit Uninstaller 9 Pro programını kullanarak bilgisayarınızdaki istenmeyen yazılımları kolayca kaldırabilirsiniz. Bilgisayarınızdan kalkmayan istenmeyen yazılımları IObit Uninstaller 9 PRO ile dakikalar içerisinde kaldırabilirsiniz.

Ürünün indirimli fiyatını görmek için burada yer alan bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Start Menu 8 PRO (14 Ay / 3 Bilgisayar)

Bazı Windows 8/10 kullanıcıları yeni başlat menüsüne alışmayabilir. Start Menu 8 PRO , kullanıcıların varsayılan başlat menülerini değiştirmelerine, Windows 7 stili başlat menüsünü geri getirmelerine ve başlat simgesini kolayca diledikleri zaman değiştirmelerine yardımcı oluyor.

Ürünün indirimli fiyatını görmek için burada yer alan bağlantıya tıklayabilirsiniz.

MacBooster 8 Standard (3 Mac / Ömür Boyu)

MacBooster 8 Standard ile Mac bilgisayarınızın performansını arttırabilirsiniz. MacBooster Apple Mac OS X işletim sistemlerine sahip bilgisayarlar için sistem hızlandırma, internet güvenliği, disk temizleme ve program kaldırma gibi hizmetler sunan bir optimizasyon programı.

Ürünün indirimli fiyatını görmek için burada yer alan bağlantıya tıklayabilirsiniz.