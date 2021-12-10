IObit Yazılımlarında Yüzde 90'a Varan İndirimleri Kaçırmayın!

Yeni yıla daha performanslı ve kararlı bir bilgisayarla girmeye ne dersiniz? Üstelik bunun için yeni bir bilgisayar satın almanıza gerek yok! Bilgisayarımızda kullandığımız pek çok popüler yazılımın geliştiricisi olan IObit, yeni yıl kutlamaları doğrultusunda yüzde 90'a varan indirim fırsatları ile karşımıza çıktı. Üstelik bu fırsatlardan yararlananlar, 80 dolar değerindeki dört yazılıma da ücretsiz sahip olabilecek!

IObit Yazılımlarında Yüzde 90'a Varan İndirim Fırsatları!

Hemen buradaki bağlantı aracılığı ile katılım sağlayabileceğiniz yeni yıl etkinliklerinde şirketin pek çok popüler yazılımına oldukça büyük indirimlerle sahip olabiliyorsunuz.

Örneğin Advanced SystemCare 15 Pro, Driver Booster 9 Pro ve Malware Fighter 9 Pro yazılımlarının birlikte sunulduğu paket, yüzde 90 indirim ile 299,70 dolar yerine yalnızca 29,97 dolar oluyor. Yani 29,97 dolar karşılığında şirketin en popüler üç yazılımına 1 Yıl / 1 PC için sahip olabiliyorsunuz.

Üstelik belirlenen süre içerisinde satın alım yapan kullanıcılar toplamda 80 dolar değerindeki Smart Defrag Pro, Uninstaller Pro, Protected Folder ve Start Menu 8 Pro yazılımlarını da ücretsiz bir şekilde edinme fırsatı yakalıyor. Tabii ki indirimlerin bunlarla kısıtlı kalmadığını hatırlatmak isteriz.

IObit indirim fırsatlarını üç farklı kategori altında toplamış ve birinci kategoride %90, ikinci kategoride %82 ve üçüncü kategoride %87 indirim bulunuyor. Bazı yazılımlar paket halinde satılırken, istediğiniz yazılımları tek başına da alma şansınız bulunuyor. Tabii ki paket halindeki alımlarda birim fiyat daha ucuza gelmiş oluyor.

IObit tarafından paylaşılan detaylara göre yılbaşı kampanyası 31 Ocak 2022 tarihine kadar devam edecek ancak bazı yazılımlar stoklarla sunulduğu için, fırsatları kaçırmamak adına acele etmenizi tavsiye ederiz. Fırsatları daha yakından kontrol etmek isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.