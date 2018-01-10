iOS 11'e Yükseltilmeyen Cihazlar Pokemon Go Oynayamayacak!

iPhone'larda görülen pil skandalını bir yana bırakırsak, Apple yıllarca cihazlarını desteklemesiyle kullanıcıların takdirini kazanmıştır. Birkaç yıl önce piyasaya sürülen iPhone 5S'e bakalım, iOS 11 güncellemesini aldığına ve hala çok iyi çalıştığına bizzat şahidim. Fakat Pokemon Go oyuncularını bu haberde kötü bir açıklama bekliyor. Çünkü Niantic, iOS 11'i çalıştırmayan cihazlarda Pokemon Go'yu desteklemeyi bırakacağını duyurdu.

Zaman hızla akıp geçiyor. 2016 yılının en tatlı çılgınlığı olan Pokemon Go zaman içerisinde popülaritesini yitirse de hala milyonlarca oyuncuya sahip. Niantic bir yandan oyunu geliştirmeye çalışırken, diğer yandan oyuncuların daha rahat bir oyun deneyimi yaşaması için çalışmalarını sürdürüyor. Fakat bu sefer eski iPhone kullanıcılarına kötü bir haberimiz var. Geliştirici blogunda bir yazı paylaşan şirket, 28 Şubat 2018 tarihinden itibaren iOS 11'i çalıştırmayan iPhone'ları desteklemeyeceğini açıkladı.

Niantic tarafından yapılan açıklamada, "Belirtilen tarihten sonra etkilenen cihazları kullanan Pokemon eğiticileri artık hesaplarına erişemeyecek, PokeCoin'lerini kullanamayacak veya diğer öğelere ulaşamayacaklar. Pokemon Go'yu oynamaya devam etmek için desteklenen cihazlardan birine geçmeleri gerekiyor" ifadeleri kullanıldı.

Büyük ihtimalle bu durumdan etkilenenlerin yüzdesi oldukça küçük olacak. Eğer çevrenizde iOS 11 desteklemeyen bir iPhone kullanıcısı varsa uyarmanızı öneririm. Aksi takdirde 28 Şubat tarihinden sonra hesabına ulaşamayabilir.