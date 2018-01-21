Apple'ın geçtiğimiz Aralık ayında kullanıcılarına paylaştığı ve şirkete büyük davaların açılmasına sebep olan iOS 11'in kullanım oranı açıklandı. 2018 yılına girerken yüzde 59 olan kullanım oranı, ortalama 20 günlük süreçte yüzde 6 artış gösterdi ve yüzde 65 seviyesine geldi.

2013 yılında tanıtılan ve Apple'dan destek alan iPhone 5'lere bile gelen iOS 11, maalesef eski cihazlarda istenilen performansı veremiyor. Bu konuda iPhone 5S kullanıcıları tarafından büyük eleştiri alan Apple, yine de rakiplerine göre işletim sistemi alanındaki avantajını devam ettirmeyi başarıyor.

Apple'ın Geliştirici Desteği tarafından 18 Ocak'ta edinilen bilgiler çerçevesinde, iOS 11 tüm Apple cihazlarının yüzde 65'inde kurulu durumda ayrıca iOS 10'un da hala yüksek bir kullanım oranına sahip olması da dikkat çekti. Tüm cihazlara göre yüzde 28 kullanım oranına sahip olan iOS 10, hala bazı kullanıcıların en sevdiği işletim sistemi konumunda. Ayrıca cihazların yüzde 7'lik kısmında ise daha eski sürümlerin kullanıldığını da belirtelim.

Bunlara ek olarak, geçtiğimiz yıl bu dönemin en güncel işletim sistemi iOS 10'du. Geçtiğimiz yılın 18 Ocak gününde yapılan araştırma dahilinde iOS 10 kullanım oranı yüzde 76 oranındaydı. Yani açık bir şekilde görülüyor ki, Apple kullanıcıları iOS 11'i yüklemekten kaçınıyor. Bakalım ilerleyen günlerde yayınlanacak güncellemeler, iOS 11'in kullanım oranını artıracak mı? Bekleyip göreceğiz.