iOS 11'li iPhone X Reklamında Büyük Hata

Apple'ın en güçlü cihazı olan iPhone X, iOS 11'li bir reklamda oynadı. Reklam filminde telefonun kilit ekranını anlatan Apple, iOS 11'deki hatadan kaçmaktan kurtulamadı. Uzun süredir düzeltilmeyen hatanın reklamda da boy göstermesi Apple'ın eleştirilere maruz kalmasına neden oldu.

Teknoloji editörü Benjamin Mayo tarafından fark edilen hatada, iPhone X'a arka arkaya iki mesaj bildirimi geliyor. Bu bildirimlerin hızına yetişemeyen iOS 11, ilk önce mesajı daha sonra ise kutucuğu gösteriyor. Yani aslında ufak bir hata olmasına rağmen şirketin en güncel işletim sisteminde görülmesi ve reklam filminde dahi düzeltilmemesi eleştiri oklarının tekrardan Apple'a dönmesine yol açtı.

Mesajın hızına yetişemeyen bildirim kutucuğu, iOS 11'de yaşanan performans kaybını da gösteriyor. Bu durumu ilk fark eden kişi Mayo, Apple'a ulaştığını ve sorunun çözülmesini istediğini belirtmişti. Ancak henüz bu yavaşlık iOS 11.1 ve iOS 11.2’de çözülmedi. iOS 11.3’ün beta sürümlerinde de devam ettiğini hatırlatalım.

Haziran ayında tanıtılacak olan iOS 12'nin yepyeni bir güvenlik sistemi bulunduracağını ve performans odaklı çalışacağını açıklayan Apple, halihazırdaki işletim sistemini güncellemekten kaçınıyor gibi gözüküyor. Ayrıca konu hakkında Apple'ın yazılım mühendisliği sorumlusu Craig Federighi şunları dile getirdi: "iOS, iOS 7'den beri tam performans ile çalışıyor, ufak tefek takılmalar düzeltilecektir."

Ayrıca reklamın tamamını izlemek isterseniz:

MOBİL BİM'in Satacağı Samsung Galaxy Note 8'in Fiyatı Ne Olacak?

MOBİL Apple, İran’dan AppStore'a Girişleri Engelledi