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iOS 11.0.2 Yayınlandı, Hemen İndirin!

iOS 11.0.2 Yayınlandı
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Gökhan Abay
Gökhan Abay Mobil

Apple'ın iyi olup olmadığı konusunda hala tartışma konusu olan iOS 11.0.2 sürümü yayınlandı. iPhone ve iPad cihazlar için hata gidermeler ve iyileştirmeler içeren güncelleme akşam saatlerinde kullanıcılara sunuldu.

Apple'ın iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X ile birlikte tanıttığı iOS 11'in yeni güncellemesi yayınlandı. Ne kadar iyi olduğu hala tartışılan işletim sisteminden hata ayıklanmaya devam ediliyor. Yayınlanan güncellemede, az sayıda iPhone 8 ve iPhone 8 Plus aygıtında telefon görüşmeleri sırasında cızırtı seslerinin meydana gelmesiyle ilgili bir hata gideriliyor. Diğer yandan, bazı fotoğrafların gizlenmesine neden olabilen bir hata ve S/MIME şifreli e-postalardaki ilişiklerin açılamadığı bir hatayı da düzeltiyor.

iOS 11.0.2 Özellikleri

Yukarıdaki fotoğraftan görüleceği üzere iOS 11.0.2'nin 279 MB olduğunu görüyoruz. Düzeltilen hatalara göre biraz fazla boyutu olduğunu söyleyebiliriz. Buna rağmen bütün kullanıcıların güncellemeyi bir an önce yüklemesini öneriyoruz.

iOS 11.0.2 Nasıl İndirilir?

iOS 11.0.2 güncellemesini cihazınıza indirmek için aşağıdaki yolları takip etmeniz yeterli olacaktır.

  • Kullandığınız cihazın Ayarlar menüsüne dokunun.
  • Ayarlar bölümünde Genel bölümünü açın.
  • Burada bulunan Yazılım Güncelleme kısmına gelin.
  • iOS 11.0.2 güncellemesini indirin ve yükleyin.

Sizce bir sonraki iOS 11 güncellemesinde hangi değişiklikler yapılmalı?

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ETİKETLER: Apple ios güncelleme iOS 11 ios 11 indir

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