iOS 11.1.1 Güncellemesi Çıktı!

Apple’ın Eylül ayında kullanıma sunduğu iOS 11 sürümü, kullanıcıların şikayetleriyle gündeme geliyordu. Bu şikayetleri dikkate alan ve vakit kaybetmeyen Apple, iOS 11.1.1 sürümünü yayınladı.

Yaklaşık 55 MB boyutundaki iOS 11.1.1 güncellemesi, klavyedeki otomatik düzeltme hatalarını ve Siri’yle ilgili yaşanan sorunları ortadan kaldırıyor. iOS’un kendi klavyesini kullanan kullanıcılar, bazı otomatik düzeltmeler nedeniyle zor durumda kalıyordu. Bunlardan en çok bilineni ise “yok” kelimesinin “yök” olarak düzeltmesiydi. Yaşanan bir başka sorun ise “İ” harfinin “A ?” olarak düzeltilmesi sorunuydu. Yayınlanan güncellemeyle birlikte bu hatalar giderilmiş olduğunu görebilirsiniz.

Cihazınızda iOS 11.1 ve daha önceki sürümleri kullanıyorsanız yeni iOS güncellemesini vakit kaybetmeden yüklemenizi tavsiye ediyoruz. Güncellemeyi denetlemek ve yüklemek için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme adımlarını izleyebilir, bu bölümden güncellemeyi indirebilir ve yükleyebilirsiniz.