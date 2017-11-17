iOS 11.1.2 Güncellemesi ile iPhone X'un Önemli Bir Sorunu Çözüldü

iPhone X modelinde görülen cihazın soğuk havada tepki vermemesi sorununa çözüm getiren iOS 11.1.2 güncellemesi yayınlandı. Henüz Türkiye’de satışta olmayan telefon için özel olarak yayınlanan yazılım güncellemesi sadece 51 MB büyüklüğünde.

iPhone’un 10. yıl dönümünde gördüğümüz Apple iPhone X’da can sıkan sorunlardan birisi hızlı bir şekilde çözümlendi. Tüm iPhone X’ları etkileyen bir sorun olan ekranın soğuk havalarda geçici olarak tepki vermemesi durumu iOS 11.1.2 yazılım güncellemesi ile halledildi. Apple’ın geçtiğimiz haftadan beri farkında olduğu soruna yönelik yayınladığı güncellemenin detaylarında Live Photos’a (Canlı Fotoğraflar) ilişkin bir sorunun da çözüldüğü belirtiliyor. iPhone X sahibiyseniz 51.4 MB büyüklüğündeki güncellemeyi Ayarlar - Genel - Yazılım Güncellemesi yolunu izleyerek indirip yüklemenizi tavsiye ediyoruz.

iPhone X, 8 ve 8 Plus’ın kablosuz şarj hızının artırılacağı ve Apple Pay Cash’in kullanıma sunulacağı iOS 11.2 güncellemesinden önce gelen iOS 11.1.2’nin iPhone X’a özel yayınlandığını bir kez daha söylemekte fayda var.