iOS 11.2'de Wi-Fi ve Bluetooth Kısayollarına Önemli Dokunuş

Apple, Eylül ayında piyasaya çıkardığı yeni işletim sistemi iOS 11'de çok önemli yeniliklere imza atmıştı. Cupertino merkezli şirket, Kontrol Merkezi'nde de sessiz sedasız bir değişiklik yaparak, Wi-Fi ve Bluetooth kısayol düğmelerinin çalışma şekli üzerinde farklı bir yol denemişti.

iOS 10 ve önceki sürümlerde, Kontrol Merkezi'nde olan kısayollarından Wi-Fi ve Bluetooth bağlantılarını tamamen açıp kapatabiliyordunuz. Ancak iOS 11 güncellemesi ile bağlantıları sadece geçici olarak kapatabiliyorsunuz. Yani her ne kadar bağlı olduğunuz ağlardan çıksanız da, bağlantılar arka planda çalışmaya devam ediyor.

Apple, kimi kullanıcılar tarafından bir hayli eleştirilen bu değişiklikten geri adım atmamakla birlikte, en azından iOS 11.2'de arka planda neler olduğa dair bilgi veriyor.

iOS 11.2'de, Kontrol Merkezi'ndeki Wi-Fi veya Bluetooth'u kapattığınızda, "Yakınlardaki Wi-Fi bağlantısı yarına kadar kesiliyor" yazısı çıkıyor. Yani, kablosuz bağlantılar otomatik olarak yeniden etkinleştirilmeden önce 24 saat boyunca devre dışı bırakılıyor.

Söz konusu değişikliği farketmemiş olabilirsiniz, zira oldukça ufak bir dokunuş olmuş. Ancak tartışmalı özelliğin bu ince ve güzel dokunuşla çok daha şeffaf bir hale getirilmesi yerinde bir adım olmuş.

iOS cihazınızı 11.2 sürümüne güncellemek için 'Ayarlar> Genel> Yazılım Güncelleme' adımlarını takip edebilirsiniz.