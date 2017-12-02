iOS 11.2 Yayınlandı, Daha Hızlı Kablosuz Şarj Desteği Eklendi!

Türkiye'de geçerli olmayan Apple Pay Cash'in öne çıkarıldığı iOS 11.2 güncellemesi yayınlandı. Bu güncellemede iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X uyumlu üçüncü parti aksesuarlarla daha hızlı kablosuz şarj desteği de eklendi. Ayrıca, çeşitli hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler de bulunuyor.

iOS 11.2 güncellemesinde yalnızca ABD'de geçerli olan Apple Pay Cash dikkat çekiyor. Bu özellik, kullanıcıların arkadaşlarından ve ailesinden Apple Pay ile para istemesine veya göndermesine yardımcı oluyor. Türkiye'ye ne zaman geleceği belli olmayan bu özellikte Mesajlar ve Siri kullanılabiliyor.

iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X uyumlu üçüncü parti aksesuarlarla daha hızlı kablosuz şarj desteği ise bu güncellemede karşımıza çıkan bir diğer güzel yenilik. Mevcut şarj kapasitesini artırmak isteyen şirket, nihayet bu konuda somut bir adım atmış görünüyor.

iOS 11.2 ile yayınlanan bilgi notuna bakıldığında iyileştirmeden ziyade mevcut sorunların üzerine gidildiğini söylebiliriz. Nitekim, Mail uygulamasında, kilitli ekranda ve diğer Apple uygulamalarında görülen sorunlar büyük ölçüde çözülmüş.

İyileştirmelere bakıldığında ise, takvim'de kararlılığın artırıldığını, kar sporları mesafesi için HealthKit'e eklenen desteği, Podcast'lere otomatik oynatma özelliğinin eklendiğini, iPhone X'a üç yeni canlı duvar kağıdının eklendiğini ve Voiceover iyileştirmelerini görüyoruz.

iOS 11.2 Nasıl İndirilir?

iPhone 5S veya üzeri bir Apple cihazına sahipseniz aşağıdaki yolları takip ederek iOS 11.2 güncellemesini indirebilirsiniz: