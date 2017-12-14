iOS 11.2.1 Yayınlandı, Hemen İndirin!

Apple son zamanlarda iOS işletim sistemine sahip cihazları için çok sık güncelleme yayınlıyor. Son olarak şirket geçtiğimiz saatlerde iOS 11.2.1 güncellemesini yayınladı. Beklendiği gibi bu sürümde tespit edilen bazı hataların giderilmesini içeriyor.

Geçtiğimiz günlerde Apple oldukça fazla hatayı düzelttiği iOS 11.2 güncellemesini yayınlamıştı. Bu güncelleme; iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X uyumlu üçüncü parti aksesuarlarla daha hızlı kablosuz şarj desteği ve Apple Pay Cash özelliğini kapsıyordu. Ancak bunlardan ziyade birçok hata ve sorunun düzeltildiğini görmüştük.

iOS 11.2.1 güncellemesi ise Ev uygulamasını paylaşan kullanıcıların uzaktan erişimini etkisizleştirmesine neden olan bir hatayı gideriyor. Bunun yanında belirtilmeyen bazı sorunların da giderildiği paylaşılıyor.

iOS 11.2.1 Nasıl İndirilir?

iPhone 5S veya üzeri bir Apple cihazına sahipseniz aşağıdaki yolları takip ederek iOS 11.2.1 güncellemesini indirebilirsiniz: