iOS 11.2.5 ile Ekranınızı Facebook'ta Canlı Yayınlayabileceksiniz

iOS 11.2.5, 3 gün önce iPhone ve iPad kullanıcıları için yayınlandı. Gelen yeni özellikleri bu haberimizde sizlerle paylaştık. Apple pek alışkanlığı olmayan bir şeyi yaparak, yayınladığı güncellemenin getirdiği yenilikler için yaptığı açıklamada bir özelliğe yer vermedi.

ChaiOS güvenlik açığı düzeltmesi, HomePod yenilikleri ve AirPlay'in AirPlay 2'ye yükseltilmesi gibi temel özellikleri içeren güncelleme birkaç iPhone X düzeltmesi ve CarPlay iyileştirmesini de içeriyor. Ancak güncelleme, mobil oyuncuların ilgisini çekecek bir özellik daha barındırıyor.

Güncelleme ile Android üzerinden kolayca yapılan ekran canlı yayını artık artık iOS cihazlar ile yapılabilecek. Bu özelliği kullanabilmek için yapmanız gereken şey denetim merkezinde bulunan ekran kayıt butonuna 3D Touch ile dokunup Facebook seçeneğini seçmek ve "Yayını Başlat" demek.

Güncelleme her ne kadar mobil yayın yapan oyuncuları sevindirmiş olsa da Twitch ve YouTube üzerinden canlı yayın yapmanın zorluğu onlar için devam edecek gibi görünüyor.