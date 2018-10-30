  1. Tamindir
  2. haber
  3. Mobil
  4. iOS 12.1 Güncellemesi Yayınlandı, İşte iPhone ve iPad'e Gelen Yenilikler

iOS 12.1 Güncellemesi Yayınlandı, İşte iPhone ve iPad'e Gelen Yenilikler

Erkan Calp
Erkan Calp - | Mobil

iOS 12.1 güncellemesi, bugün düzenlenen Apple Etkinliği’nin hemen ardından indirilmeye açıldı. iOS 12 güncellemesini alan tüm iPhone, iPad ve iPod Touch modellerine iOS 12.1, OTA yoluyla dağıtıldı. iOS 12.1 ile gelen yenilikler haberimizde.

Apple, beklendiği üzere bugün Brooklyn’de düzenlediği, TSİ 17:00’de başlayan iPad Pro etkinliğini sonrasında  iOS 12.1 yazılım güncellemesini uyumlu cihazlara eş zamanlı olarak verdi. iPhone 5s ve daha yeni model kullanıcılarının indirebildiği iOS 12.1 güncellemesiyle daha önceki etkinlikte bahsedilen yenilikler aktif oldu. Grup FaceTime görüşmeleri 32 kullanıcıya kadar yükseltildi. iPhone XS, XS Max ve XR kamera uygulamasında gördüğümüz portre modunda derinlik efekti ayarı geldi. Ülkemizde şu an aktif olmayan eSIM desteği, iPhone XS serisi ve XR için geldi. Portre modunda yüz kusurlarını kapatan, güzelleştirme efekti sorunu giderildi. 70’in üzerinde yeni emoji eklendi. Son olarak müzik uygulaması olarak Apple Music’i kullananlar için ülke bazında günlük güncellenen Top 100 çalma listesinin eklendiği belirtelim.

iOS 12 Alan Cihazlar

iPhone

iPad

iPod

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone 6
iPhone 6 Plus
iPhone SE
iPhone 5s

12.9-inç iPad Pro (2.Nesil)
12.9-inç iPad Pro (1. Nesil)
10.5-inç iPad Pro
9.7-inç iPad Pro
iPad 6. Nesil
iPad 5. Nesil
iPad Air 2
iPad Air
iPad mini 4
iPad mini 3
iPad mini 2

iPod Touch (6. Nesil)

 

 

 

 

 

 

 

 

iPhone XS serisi ve XR kullanıcılarına özel bir yazılım güncellemesi de diyebileceğimiz iOS 12.1, OTA yoluyla yüklemek istemeyenler için indirme bağlantılarını da paylaşıyoruz:

Yeni Apple iPad Pro 2018 Özellikleri ve Fiyatı MOBİL Yeni Apple iPad Pro 2018 Özellikleri ve Fiyatı

2018 MacBook Air Özellikleri, Fiyatı, Çıkış Tarihi TEKNOLOJİ 2018 MacBook Air Özellikleri, Fiyatı, Çıkış Tarihi

Mac mini 2018 Özellikleri, Fiyatı, Çıkış Tarihi TEKNOLOJİ Mac mini 2018 Özellikleri, Fiyatı, Çıkış Tarihi

ETİKETLER: iPhone iPad Apple ios ios güncelleme ios 12

YORUMLAR