iOS 12.1 Güncellemesi Yayınlandı, İşte iPhone ve iPad'e Gelen Yenilikler

iOS 12.1 güncellemesi, bugün düzenlenen Apple Etkinliği’nin hemen ardından indirilmeye açıldı. iOS 12 güncellemesini alan tüm iPhone, iPad ve iPod Touch modellerine iOS 12.1, OTA yoluyla dağıtıldı. iOS 12.1 ile gelen yenilikler haberimizde.

Apple, beklendiği üzere bugün Brooklyn’de düzenlediği, TSİ 17:00’de başlayan iPad Pro etkinliğini sonrasında iOS 12.1 yazılım güncellemesini uyumlu cihazlara eş zamanlı olarak verdi. iPhone 5s ve daha yeni model kullanıcılarının indirebildiği iOS 12.1 güncellemesiyle daha önceki etkinlikte bahsedilen yenilikler aktif oldu. Grup FaceTime görüşmeleri 32 kullanıcıya kadar yükseltildi. iPhone XS, XS Max ve XR kamera uygulamasında gördüğümüz portre modunda derinlik efekti ayarı geldi. Ülkemizde şu an aktif olmayan eSIM desteği, iPhone XS serisi ve XR için geldi. Portre modunda yüz kusurlarını kapatan, güzelleştirme efekti sorunu giderildi. 70’in üzerinde yeni emoji eklendi. Son olarak müzik uygulaması olarak Apple Music’i kullananlar için ülke bazında günlük güncellenen Top 100 çalma listesinin eklendiği belirtelim.

iOS 12 Alan Cihazlar iPhone iPad iPod iPhone XS iPhone XS Max iPhone XR iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone SE

iPhone 5s 12.9-inç iPad Pro (2.Nesil)

12.9-inç iPad Pro (1. Nesil)

10.5-inç iPad Pro

9.7-inç iPad Pro

iPad 6. Nesil

iPad 5. Nesil

iPad Air 2

iPad Air

iPad mini 4

iPad mini 3

iPad mini 2 iPod Touch (6. Nesil)

iPhone XS serisi ve XR kullanıcılarına özel bir yazılım güncellemesi de diyebileceğimiz iOS 12.1, OTA yoluyla yüklemek istemeyenler için indirme bağlantılarını da paylaşıyoruz: