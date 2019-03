iOS 12.2 Güncellemesi Pek Çok Yenilikle Birlikte Geldi

Dün gerçekleştirdiği bahar etkinliğinde yeni abonelik hizmetlerini tanıtan Apple, iOS 12.2 sürümünü de kullanıcıların beğenisine sundu. İşte iOS 12.2 güncellemesi ile birlikte gelen yenilikler.

ABD’li teknoloji devi Apple, birkaç beta sürümünden sonra merakla beklenen iOS 12.2 güncellemesini yayınladı. Dün itibarıyla iPhone, iPad ve iPod Touch kullanıcıları için sunulan iOS 12.2, Animoji’den Apple Pay’e, Safari’den Apple Music’e kadar pek çok yenilik barındırıyor.

iOS 12.2 Güncellemesi ile Gelen Yenilikler

Yeni iOS güncellemesinde, baykuş, yaban domuzu, zürafa ve köpek balığı olmak üzere dört yeni Animoji var. Şirket ayrıca, kullanıcıların iPhone’da ne kadar vakit geçirdiklerini görmelerini sağlayan bölümde de birkaç iyileştirme yaptı. Kullanıcılar bundan sonra atıl süreyi haftanın her günü için farklı bir zamanlama ile ayarlayabilecek. Buna ek olarak, yeni bir anahtar ile uygulama sınırları geçici olarak kolayca açılıp kapanabilecek.

iOS 12.2 güncellemesi, yeni nesil AirPods’a da destek sağlıyor. Kullanıcı sayısı her geçen gün artan Apple Music hizmetini de unutmayan Cupertinolu şirket, abonelerine "Göz At" sekmesi ile tek bir sayfada daha fazla içerik göstererek yeni müzikleri, listeleri ve daha fazlasını keşfetmelerini sağlayacak.

iOS 12.2 İndir

iOS 12.2 güncellemesi, iPhone 5S, iPhone SE, iPhone 6 / 6 Plus, iPhone 6s / 6s Plus, iPhone 7 / 7 Plus, iPhone 8 / 8 Plus, iPhone X, iPhone Xr, iPhone Xs / Xs Max ile iPad Air ve sonraki sürümler ve iPod Touch 6. nesil cihazlar için indirilmeye sunuldu.

Eğer yukardaki cihazlardan bir tanesine sahipseniz, iOS 12.2 güncellemesini cihazınızın üzerinden Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme menüsü yardımıyla ya da iTunes üzerinden güncellemeler bölümüne giriş yaparak indirme işlemini tamamladıktan sonra yükleyebilirsiniz.