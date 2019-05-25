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iOS 12.3.1 Güncellemesi ile VoLTE ve Mesajlar Sorunu Düzeldi

Apple Yeni iOS Güncellemesi
Emre Fırtına
Emre Fırtına - | Mobil

Apple yeni iOS güncellemesini kullanıma sundu. Apple hatırlasınız ki geçtiğimiz günlerde yeni TV + uygulamasını sunmuş, iOS 12.3'ü kullanıma açmıştı. Bugün ise iOS 12.3'de yaşanan hataları düzelten yeni güncelleme yayınlandı.

iOS 12.3.1 Neler Sunuyor?

iOS 12.3.1 sürümü ile mesajlar uygulamasında ve VoLTE çağrılarında yaşanan iki sorun düzeltildi. Bu düzeltilen hatalar şunlardı: VoLTE çağrıları yapmayı ve almayı önleyen sorunlar. Bilinmeyen Gönderileri Filtrele seçeneği aktif olsa dahi, bilinmeyen kişilerden gelen mesajların konuşma listesinde görülmesi. Artık bu iki sorun yeni iOS 12.3.1 güncellemesi ile tarihe karışmış oldu.

Yeni iOS güncellemesini hemen cihazınıza kurmak için şu adımları uygulamanız gerekmekte: Öncelikle cihazınızın "Ayarlar" bölümünden "Genel" kısmına gelin, ardından "Yazılım Güncelleme" alanına dokunun. Yapmanız gereken sadece bu kadar. Yeni güncellemeyi bu adımları uygulayarak cihazınıza kurabilirsiniz. Bazı cihazlara yeni iOS güncellemesi biraz da olsa geç gelebilir. Bunun nedeni Apple'ın güncellemeleri kademeli olarak kullanıma açması.

Sizler yeni iOS 12.3.1 güncellemesi ile düzeltilen hatalar hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi bekliyoruz!

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