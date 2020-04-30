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iOS 13.5 Beta, Maske Takanları Anlayacak ve Face ID'yi Atlayacak

ios-13-5-beta-maske-face-id-atlayacak
Emre Fırtına
Emre Fırtına -

Yeni iOS güncellemesi ile birlikte cihazlar maske takan kullanıcıları otomatik olarak algılayacak. iOS 13.5 Beta yayınlandı. İşte iOS 13.5 Beta güncellemesi ile birlikte gelen özellik.

iOS 13.5 Beta Çıktı

Doktorlar, COVID-19'un yayılmasını engellemek için bir maske kullanmanın zorunlu olduğunu açıkladı. Ancak maske kullanırken Face ID'nin kimliğini doğrulamak mümkün değildi. Apple kullanıcılardan gelen geri bildirimler doğrultusunda bu sorunu ortadan kaldırdı.

Apple, Face ID'yi, kullanıcıların maske taktığını algıladığında doğrudan parola girme ekranına geçecek şekilde yeniden tasarladı. Maske takılı olmadığı zaman, Face ID normal olarak çalışmakta. Bir yüz maskesi takıyorsanız ve cihazı yukarı kaydırırsanız, şifre ekranına yönlendirilmektesiniz.

Sizler Apple'ın yaptığı güncelleme hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

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