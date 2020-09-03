iOS 13.7 Yayınlandı: İşte iOS 13.7 ile Gelen Yenilikler

Apple tarafından yayınlanan iOS 13.7 ve iPadOS 13.7 kullanıcılara bazı önemli değişiklikler sunuyor. Peki iOS 14'e geçiş öncesinde son adımların atıldığı iOS 13.7 ile gelen yenilikler neler? İşte merak edilen tüm detaylar!

iOS 13.7 Yenilikleri: Hangi Yeniliklerle Geliyor?

iOS 13.7 temel olarak hata düzeltmelerine, performans iyileştirmelerine ve stabilizasyona odaklanan bir güncelleme olmakla birlikte gözle görülür tek değişikliğin Covid-19 Maruz Kalma Bildirimi üzerinde yapıldığı gözlemleniyor. Bu sayede dünyanın herhangi bir yerinde bulunan kullanıcı, herhangi bir halk sağlığı uygulaması indirmesine gerek duymaksızın maruz kalma bildirimi alabiliyor.

Apple'ın önümüzdeki haftalarda iOS 14 sürümü ile kullanıcıların karşısına çıkacağını göz önüne aldığımızda bu yeni güncellemede pek bir yenilikle karşılaşmayı zaten beklemiyorduk. Eğer geniş çaplı bir değişiklik arıyorsanız iOS 14'ü beklemeyi ya da iOS 14 Public Beta'ya geçiş yapmayı düşünebilirsiniz.

iOS 13.7 ve iPadOS 13.7 hemen şu an tüm kullanıcılar için indirilebilir durumda. Güncellemeyi kontrol etmek için 'ayarlar' uygulamasına göz atmayı unutmayın. Peki siz iOS 13.7 ve iPadOS 13.7 hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.