iOS 13 Kullanıcılardan Büyük İlgi Gördü

Apple tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan iOS 13 güncellemesi, kullanıcılardan büyük ilgi gördü.

Hatalar Güncellemenin Önünü Kesmedi

iOS 13 güncellemesi yayınlandığından bu yana daha önce görülmemiş bazı şeyler oldu. Şirket performans ve hata problemlerini çözmek için pek çok yeni güncellemeyi kullanıcılara sundu. iOS 13 sürümünün yaklaşık bir ay önce yayınlandığını göz önünde bulundurduğumuzda hata ve performans sorunları için altıdan fazla güncellemenin yayınlandığını söyleyebiliriz.

Ancak tüm bunlar kullanıcıların yeni güncellemeyi iPhone modellerine yüklemesini engelleyemedi. Yeni raporlara göre kullanıcıların büyük bir kısmı yeni güncellemeyi akıllı telefonlarına kurdu ve diğer kullanıcılar da hızla kurmaya devam ediyor.

Güncellemeyi Alan iPhone Modellerinin Yarısından Fazlası Güncellendi

iOS 13 güncellemesinin ardından geçen 26 gün içerisinde güncelleme desteği bulunan iPhone modellerinin yüzde 50 oranındaki kısmı, iOS 13 sürümü ile güncellenmişti. Yalnızca son dört yılda satın alınan iPhone modelleri üzerinden değerlendirme yaparsak bu oran yüzde 55 civarlarına konumlanıyor.

Yine de güncellenme hızlarına bakarsak bu bir rekor değil. Şirketin geçen sene yayınladığı iOS 12 güncellemesinin yüzde 50 bandına ulaşması yalnızca 23 gün sürmüştü.

Apple'ın güncel kullanım oranları şu şekilde:

Yüzde 50 : iOS 13

: iOS 13 Yüzde 41 : iOS 12

: iOS 12 Yüzde 9: Daha Eski Sürümler

Bu noktada şirketin modelleri güncel tutmak noktasında Android platformuna göre çok daha başarılı olduğunu söyleyebiliriz.