iOS 13 Sayesinde Artık Spam Aramaları Engellemek Çok Kolay

Apple bu hafta başlarında yayınladığı iOS 13 güncellemesiyle, sınırlı konum takibi ve 'Apple ile giriş yap' seçenekleri gibi gizlilik odaklı bir takım yeni özellikler sundu. Ancak tüm bu özellikler arasında, WWDC açılış konuşmasında çok da fazla üzerinde durulmayan bir özellik oldukça dikkat çekici: kullanıcıların tanımadığı numaralardan gelen aramaların filtrelenmesi özelliği.

Apple'ın iOS 13 sayfasında bu yeni özellikle ilgili şu ifadelere yer veriliyor:

"Yeni bir ayar, kullanıcıları bilinmeyen ve istenmeyen (spam) aramalardan koruyor. Bu ayar açıldığında iOS, Siri’den gelen istihbaratı kullanarak mesajlarınızdaki, e-postanızdaki ve rehberinizdeki numaralardan gelen aramaların telefonunuzu çaldırmasına izin verir. Diğer tüm aramalar ise otomatik olarak sesli mesaja yönlendirilir."

Geçtiğimiz yıl Apple, iOS 12 ile üçüncü parti bir eklenti aracılığıyla spam mesajların bildirilmesi özelliğini sunmuştu. Bunun bir sonucu olarak, Hindistan’ın telekomünikasyon düzenleyicisi, çok beklenen DND uygulamasını geçtiğimiz Kasım ayında yayınladı.

ABD Federal İletişim Komisyonu da Harekete Geçti

Daha önce, spam aramaları belirleyen Truecaller gibi uygulamalar iOS kullanıcılarının kurtarıcısı oluyordu. Ancak bu gibi uygulamalarda aramaların otomatik olarak susturulması seçeneği bulunmuyordu.

Bir otomatik çağrı (robocall) engelleme servisi olan YouMail’e göre, Amerikalılar sadece geçtiğimiz ay 4.9 milyar otomatik çağrı aldı. Mayıs ayında ise, ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) bu istenmeyen otomatik çağrıları varsayılan olarak engellemeyi önerdi. Ancak bunun hayata geçirilmesi biraz zaman alabilir, dolayısıyla bu süre zarfında iOS 13’ün yeni özelliği sayesinde bu rahatsız edici çağrılardan kurtulabilirsiniz.