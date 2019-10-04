iOS 13.1 Hızlı Şarj Problemini Beraberinde Getirdi

Kablosuz şarj destekli iPhone modelleri, iOS 13.1 güncellemesi ile birlikte hızlı kablosuz şarj engeline takılıyor.

iOS 13.1 Kablosuz Şarja 5W Limiti Getiriyor!

Yaklaşık iki haftalık süreçte dört farklı güncelleme ile kullanıcılarının karşısına çıkan Apple, her güncellemede bazı önemli sorunlara parmak basmıştı. Bununla birlikte kullandığı modeli son sürüme güncelleyen iPhone kullanıcıları kablosuz şarj tarafında önemli bir sorunla karşı karşıya kalıyor.

ChargerLab tarafından yapılan testlerde ortaya çıkan sonuçlara göre, Apple pek çok kablosuz şarj cihazı için 5W çıkış sınırı getirmiş durumda. Belkin, Mophie ve Anker markalarının hariç kaldığı bu sınırlama, diğer sertifikalı ya da sertifikasız tüm kablosuz şarj cihazlarını etkiliyor.

Bunların dışında Apple tarafından tavsiye edilen sabit frekanslı voltaj regülasyonunu destekleyen kablosuz şarj cihazları için de 7,5W çıkış için izin verilmekte.

Bu sınırlamanın nispeten eski modeller için çok önemli olduğunu söyleyemesek de, 10W kablosuz şarj desteğine sahip yeni modellerin bu noktada önemli bir kaybı olacaktır. Apple, söz konusu sınırlandırma ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.