iOS 13.1 ve iPadOS 13.1 Yayınlandı! İşte Yenilikler

Geçtiğimiz günlerde iOS 13 güncellemesini yayınlayan Apple, henüz bir hafta geçmiş olmasına rağmen daha önce görülmemiş bir hareketle iOS 13.1 ve iPadOS 13.1 sürümlerini yayınladı. Peki bu güncellemeler beraberinde hangi yenilikleri getiriyor? Hep birlikte göz atalım.

iOS 13.1 Yenilikleri Neler?

Yayınlanan yeni sürümle birlikte Kestirmeler Otomasyonu ve ETA Paylaşımı geri dönüyor. Bununla birlikte iOS 13 sürümünde kullanıma sunulan ses paylaşımı özelliği, artık sadece AirPods ve PowerBeats Pro için geçerli değil. Yeni güncelleme ile birlikte H1 ve W1 yongalarına sahip tüm Beats kulaklıklarda ses paylaşımı özelliğini kullanabiliyorsunuz. HomeKit ikonlarının değiştirildiği, PDF dosyaları için yeni Okuma Hedefleri seçeneklerinin eklendiği güncelleme, birkaç küçük ayarlama, olağan hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri ile birlikte geliyor.

iPadOS 13.1 Yenilikleri Neler?

Bununla birlikte iPadOS 13.1 ise iPad'e özgü yazılımın ilk sürümü olması ile öne çıkıyor. Görünüşe göre iPadOS ve iOS sürüm numaraları aynı şekilde ilerleyecek. Temel olarak iOS ile aynı yapı üzerine kurulu olan bu işletim sistemi, tabletler için düzenlenmiş birkaç farklılık içeriyor. Yeni sürümle birlikte bölünmüş ekran desteği daha fazla genişliyor ve performans noktasında iyileştirmeler yapılıyor. Font yükleme desteğinin de sunulduğu bu sürümde, otuzdan fazla yeni klavye kısayolu bulunuyor.

iPadOS sürümü ile ilgili video yayınlayan Apple, işletim sisteminin tabletler için ne kadar uygun olduğunu gösteren bazı işlevleri videoda sunuyor. Söz konusu işlevlere göz atmak isterseniz, hemen aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.