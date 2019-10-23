iOS 13.1.3 Güncellemesi AirDrop Hatasını da Beraberinde Getirdi

Apple'ın geçtiğimiz günlerde yayına aldığı iOS 13.1.3 güncellemesinde yeni bir hata keşfedildi. Kullanıcılar iOS 13.1.3 güncellemesine geçtikleri için pişman olduklarını dile getirmekte. Gelin hep beraber iOS 13.1.3 güncellesi ile beraber gelen hatanın detaylarına bakalım.

Apple'ın yeni güncellemesini cihazlarına kuran kullanıcılar AirDrop hatasını bildirmeye başladı. Çeşitli forumlarda kullanıcılar AirDrop sorunu hakkında paylaşımlar yapmakta. iOS 13.1.3 güncellemesinde bulunan AirDrop sorunu yüzünden dosya paylaşımı yapılırken hata mesajı ile karşılaşılmakta.

Kullanıcıların karşılaştıkları hata mesajında şu cümleler yazmakta: "iPhone'unuz güncellenene kadar Ultra Geniş Bant kullanılamaz"

AirDrop sorunu malesef çözülemiyor. Apple'ın yazılıma müdahale etmesi gerekiyor. Yeni bir güncelleme çıkana kadar sorun ne yazık ki devam edecek. Bazı kullanıcılar AirDrop sorunu yüzünden cihazlarındaki sürümü downgrade etmeye başladı. Downgrade işlemi ile sorundan kurtulmak mümkün.

Sorunun bir sonraki iOS güncellemesi ile çözülmesi bekleniyor. Apple yaptığı açıklamada "iPhone'unuz, güncellenene kadar Ultra Geniş Bant özelliğinden yararlanamasınız." dedi

Apple hatırlarsınız ki iOS 13.1.3 güncellemesi ile çeşitli hataları gidermişti. iOS 13.1.4 güncellemesi ile de AirDrop hatası giderilebilir. Konu hakkında gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğiz.