iOS 13.1.3 Güncellemesi Çıktı! İşte Düzeltilen Hatalar

iOS 13.1.3 güncellemesi cihazlara dağıtılmaya başlandı. iPhone kullanıcılarının isyan ettiği hatalar nihayet yeni güncelleme ile çözüldü. Gelin hep beraber iOS 13.1.3 güncellemesinin detaylarına bakalım.

iOS 13.1.3 güncellemesi ile birçok hata düzeltildi. Güncelleme ile beraber şu sorunlar çözüme kavuştu:

Gelen aramalarda telefonun çalmaması veya titrememesi çözüldü.

Maillerdeki toplantı davetlerinin açılmasını engelleyen bir sorun çözüldü.

Gün ışığından yararlanma saati ayarlandıktan sonra Sağlık uygulamasındaki verilerin doğru görüntülenmemesi sorununu düzeltildi.

iCloud Yedeklemesinden geri yükleme yaptıktan sonra Sesli Notlar kayıtlarının indirilmemesi ve uygulamaların indirilmemesi sorunu giderildi.

Apple Watch'un eşleşmesi sırasında ortaya çıkan bir hata çözüldü.

Apple Watch’ta bildirimlerin alınamaması sorununu düzeltildi.

Bluetooth'un araçlarla bağlantısını kesme sorunu giderildi.

Bluetooth işitme cihazlarının ve kulaklıklarının bağlantı güvenilirliği artırıldı.

Game Center'ı kullanan uygulamalarda başlangıç performansı artırıldı.

Yeni güncellemeyi cihazınıza yüklemek için cihazınızın Ayarlar bölümünden Genel menüsüne gidin ve Yazılım Güncelleme seçeneğine dokunun. Ekranda çıkan adımları takip edin. iOS 13.1.3 güncellemesi cihazınıza otomatik olarak yüklenecek.