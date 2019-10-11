iOS 13.2 Beta Yayınlandı! İşte Gelen Yenilikler

iOS 13.2 beta güncellemesi kullanıma sunuldu. Gelin hep beraber iOS 13.2 beta güncellemesi ile cihazlara gelen yeniliklere yakından bakalım. iOS 13.2 beta güncellemesi ile kullanıcıların uzun zamandır beklediği bir güncelleme de geldi.

güncellemesi ile beraber cihazlara yeni emojiler geldi. Toplamda 60 adet yeni emoji yayına alındı. Siri geçmişinizi silebileceksiniz. Apple yeni güncelleme ile Siri arama geçmişini silme ayarı getirdi.

Ana ekranda bulunan Haptic Touch menüsünden uygulamaları silmek için yeni seçenek geldi. "Uygulamaları yeniden düzenle” seçeneği “Ana Ekranı Düzenle” olarak değiştirildi.

Artık video çekimi için çözünürlüğü doğrudan iPhone 11 ve iPhone 11 Pro'daki Kamera uygulamasından ayarlayabilirsiniz. iPhone kullanıcılarının uzun zamandır dile getirdiği özellik iOS 13.2 beta güncellemesi ile nihayet yayında.

iOS 13.2 beta güncellemesi ile birlikte gelen yeniliklerin hepsi bu kadar. Apple'ın gelecekte yapacağı iOS güncellemeleri hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.