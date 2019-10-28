iOS 13.2 Yayınlandı! İşte Gelen Mükemmel Özellikler

Apple kullanıcıların uzun zamandır merakla beklediği iOS 13.2 güncellemesini dağıtmaya başladı. iOS 13.2 güncellemesi ile beraber cihazlara yepyeni özellikler geldi. Gelin hep beraber iOS 13.2 güncellemesi ile iPhone'lara hangi yeni özelliklerin geldiğine yakından bakalım.

iOS 13.2 güncellemesi ile beraber iPhone modellerine Deep Fusion kamera teknolojisi geldi. iPhone'ların kameraları profesyonel kameralar ile yarışacak. Deep Fusion kamera teknoloji sayesinde d üşük ve orta ışıkta çok daha net fotoğraflar çekebileceksiniz.

Yeni gelen güncellemeyle Siri için yeni gizlilik kontrolleri geldi. iOS 13.2 ile yeni emojiler kullanıcılarla buluştu. 60'ın üzerinde yepyeni emoji geldi. AirPods Pro desteği sunuldu. Siri ile mesajları seslendirme özelliği geldi. Bu özellik sayesinde mesajlarınızı AirPods üzerinden dinleyebileceksiniz.

Siri ve Dikte geçmişinizi Siri ayarlarından silme seçeneği kullanıma sunuldu. HomeKit uygulamasına birkaç yenilik geldi. HomeKit güvenli video özelliği kullanıcılara sunuldu. Bu özellik sayesinde güvenlik kameralarınızdan gizli olarak video çekebilecek, saklayabilecek ve şifreli videoları görüntüleyebileceksiniz.

Çeşitli hata düzeltmelerini ve diğer iyileştirmeleri içeren iOS 13.2 güncellemesini yapmak için cihazınızın ayarlar bölümünden yazılım güncelleme seçeneğine dokunmanız yeterli. Güncelleme cihazınıza otomatik olarak yüklenecek. Cihazının ekranında çıkan yönergeleri takip etmeniz yeterli.

iOS 13.2 Güncellemesi Alan Cihazlar