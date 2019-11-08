iOS 13.2.2 Güncellemesi Çıktı! Sorunlar Çözüldü

Apple kullanıcıların uzun zamandır merakla beklediği iOS 13.2.2 güncellemesini dağıtmaya başladı. iOS 13.2.2 güncellemesi ile beraber cihazlardaki sorunlar çözüme kavuştu. Gelin hep beraber iOS 13.2.2 güncellemesi ile iPhone'lara hangi yeni özelliklerin geldiğine yakından bakalım.

iOS 13.2.2 Güncellemesi ile Giderilen Sorunlar

iOS 13.2.2 güncellemesi ile beraber iPhone kullanıcılarının canını sıkan hücresel veri sorunu nihayet giderildi. Arka planda çalışan uygulamaların beklenmedik şekilde kapanması sorunu çözüldü. Aramadan sonra hücresel verinin kapanmasına neden olabilen bir sorun düzeltildi.

Exchange hesapları arasından S/MIME ile şifrelenmiş e-postalara verilen yanıtların okunamamasına neden olan bir hata çözüme kavuştu. Safari’de Kerberos tek oturum açma kullanıldığında bir kimlik doğrulama bilgi isteminin ortaya çıktığı bir sorun giderildi. Son olarak Yukibey Lightning bağlantılı aksesuarlarda şarj etmenin kesintiye uğradığı bir sorunu çözüldü.

iOS 13.2.2 güncellemesini cihazınıza kurmanız için ayarlar bölümünden yazılım güncelleme seçeneğine gitmeniz yeterli. Ekranda çıkan yönergeleri takip ederek yeni güncellemeyi kolayca iPhone'unuza kurabilirsiniz.