iOS 13.2.3 Güncellemesi Çıktı! İşte Çözülen Hatalar

Apple yeni iOS güncellemesini yayınladı. i Phone ve iPad için yeni iOS ve iPadOS 13.2.3 piyasaya sürüldü. iOS 13.2.3 güncellemesi ile birlikte pek çok sorun çözüme kavuştu. Sizler için çözüme kavuşan sorunları bir araya getirdik. Gelin hep beraber bakalım iOS 13.2.3 güncellemesi neler sunuyor?

iOS 13.2.3 Güncellemesi Yayınlandı! Sorunlar Çözüldü

iOS 13.2.3 güncellemesi hata düzeltmeleri ve geliştirmeleri içermekte. iOS 13.2.3 ile birlikte Mail, Notlar ve Dosyalar uygulamalarında aramanın çalışmama sorunu çözüldü. Fotoğraflar, bağlantılar ve diğer eklerin Mesajlar ayrıntıları görünümünde görüntülenmesini engelleyen bir sorun giderildi.

Uygulamaların arka planda içerik indirmelerini engelleyebilecek bir sorun çözüme kavuştu. Mail'in yeni postaları alamaması sorunu ve Exchange mesajlarına orijinal mesaj içeriğini ekleyip alıntı yapamama sorunu giderildi.

Çeşitli hata düzeltmelerini ve diğer iyileştirmeleri içeren iOS 13.2.3 güncellemesini yapmak için cihazınızın ayarlar bölümünden yazılım güncelleme seçeneğine dokunmanız yeterli. Güncelleme cihazınıza otomatik olarak yüklenecek. Cihazının ekranında çıkan yönergeleri takip etmeniz yeterli.