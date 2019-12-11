iOS 13.3 Güncellemesi Yayında! İşte Gelen Yeni Özellikler

Apple yeni iOS güncellemesini yayınladı. Gelin hep beraber iOS 13.3 ile beraber hangi yeniliklerin iPhone'lara geldiğine yakından bakalım.

iOS 13.3 ile beraber ekran süresine bir güncelleme yapıldı. Ebeveyler çocukların kimleri telefon ve FaceTime ile arayabileceği veya kimlere mesaj gönderebileceğini kolayca ayarlayabilecek. iOS 13.3 ebeveynlerin çocuklarının aygıtında görünen kişileri yönetmesini sağlamakta.

iOS 13.3 güncellemesi ile birlikte Borsa uygulamasında ilgili yazılara ve aynı yayındaki daha fazla yazıya giden bağlantılarla okumayı sürdürebileceksiniz. Yeni güncelleme ile birlikte fotoğraflarda video kısaltırken yeni video yaratabileceksiniz.

Safari'ye NFC, USB ve Lightning FIDO2 güvenlik anahtarları için destek eklendi. Mail'de iletilerin indirilememe sorunu düzeltildi. Gmail hesaplarında ileti silmeye engel olan bir sorun çözüme kavuştu. Exchange hesaplarında iletilerde hatalı karakterlerin görünmesine ve gönderilen iletilerin çoğaltılmasına neden olabilen sorunlar çözüldü.

Boşluk tuşuna uzun süre basıldıktan sonra imleçin hareket etmesini engelleyebilen bir sorun giderildi. Mesajlar ile gönderilen ekran resimlerinin bulanık görünmesine neden olan bir sorun çözüldü.

Ekran resimlerinde kırpmanın veya İşaretleme kullanımının Fotoğraflar’a kaydedilmemesi sorunu çözüldü. Sesli Notlar kayıtlarının diğer ses uygulamalarıyla paylaşılmaması sorunu giderildi. Telefon uygulamasındaki cevapsız çağrı uyarısının ekrandan silinmemesine sebep olabilen bir sorun tarihe karıştı.

Hücresel Veri ayarlarını hatalı bir şekilde kapalı olarak gösteren bir sorun giderildi. Akıllı Tersine Çevir etkinken Koyu Mod’un kapatılmasını engelleyen bir sorun çözüldü. Bazı kablosuz şarj aletlerinin olması gerekenden daha yavaş şarj etmesine sebep olan bir sorun da giderildi.

696.8 MB'lık iOS 13.3 güncellemesini cihazınıza indirmek için ayarlar bölümünden yazılım güncellemesi seçeneğine gidebilirsiniz.