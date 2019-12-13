iOS 13.3'te Büyük Güvenlik Açığı, Ebeveynler Dikkat!

iOS 13.3 güncellemesi ile Ekran Süresi’ne iletişim sınırlandırma özelliği getirilmişti. Çocukların yabancılarla iletişimi kısıtlamak adına faydalı olan bu özelliğin düzgün çalışmadığı, aşılabildiği keşfedildi.

iOS 12 ile gelen, iOS 13 ile geliştirilen ve geliştirilmeye devam edilen Ekran Süresi özelliği, harika bir ebeveyn deneyim uygulaması. Ebeveynler Ayarlar menüsü altından bu özelliği kolayca açıp çocuklarının telefon kullanımını kontrol altına alabiliyor. En çok hangi uygulamalarda zaman harcadıkları, hangi uygulamaları kullanabilecekleri, hangi web sitelerine girebilecekleri, kimlerle iletişim kurabilecekleri gibi pek çok detayı görebiliyor, çeşitli sınırlandırmalar (uygulama indirme, oyun içi satın alım gibi) getirebiliyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan iOS 13.3 güncellemesiyle iletişimi kısıtlama seçeneği geldi. Bu seçenek ebeveynlere çocuklarının kimlerle ve ne zaman konuşabileceğini belirleme imkanı veriyor. Ebeveynlerin onayı olmadan rehberlerinde ekli olmayan kişilerle iletişim kurmalarını engelleyen bu özellikte bir açık keşfedildi. Eğer kişiler iCloud’a ekli değilse, İletişim Sınırlandırma özelliği düzgün çalışmıyor. Şöyle ki, bilinmeyen bir numara mesaj gönderdiğinde Mesajlar uygulaması telefon numarasını kişilere ekleme seçeneği sunuyor. Numara eklendikten sonra arama, FaceTime veya kısa mesaj, tüm iletişim kanalları kullanılabiliyor.

Apple, durumu düzeltmek için harekete geçmiş durumda. Bu açığı kapatan güvenlik güncellemesi çok yakında yayınlanacak. Geçici çözüm olarak kişilerin iCloud ile senkronize edilmesi öneriliyor. Bunun için Ayarlara gidip Kişiler altında Varsayılan Hesabı iCloud olarak değiştirmek yeterli oluyor.