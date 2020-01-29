iOS 13.3.1 ve macOS Catalina 10.15.3 Yayınlandı!

Apple bugün oldukça geniş bir ürün grubunda geçerli olmak üzere bir dizi yazılım güncellemesi yayınladı. İşte güncellemeler hakkında bilinen tüm detaylar.

Hemen Hemen Tüm Cihazlar için Yayınlandı!

Apple geçtiğimiz saatlerde iPhone, iPad, iPod Touch, Watch, Mac, HomePod ve TV cihazları için yeni yazılım güncellemeleri yayınladı. Yayınlanan tüm bu güncellemeler temelde hata düzeltmelerini ve güvenlik yamalarını içeriyor. Ancak bunların arasında iOS 13.3.1 bazı noktalarda birkaç adım öne çıkıyor.

iOS 13.3.1 sürümü ile birlikte iPhone 11 ve iPhone 11 Pro modellerinde bulunan U1 Ultra Geniş Bant yongasını açmak ya da kapatmak mümkün oluyor. Buna ek olarak iPadOS 13.3.1 için de bazı hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri söz konusu.

Buna ek olarak macOS Catalina 10.15.3 ile birlikte yapılan açıklamada ise "Mac'inizin kararlılığını, güvenliğini ve güvenilirliğini artırır." ifadelerine yer verildi. Bu güncellemelerde olduğu gibi watchOS 6.1.2 ya da tvOS 13.3.1 sürümlerinde de belirtilen özel bir yenilik ya da değişiklik bulunmuyor.