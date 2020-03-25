iOS 13.4 Final İndirilmeye Açıldı, İşte Gelen Yenilikler

Apple, iOS 13.4 ve iPadOS 13.4 final sürümünü indirmeye açtı. İşte iOS 13.4 ile gelen yenilikler

iPhone’lar için iOS 13.4, iPad’ler için iPadOS 13.4 final sürüm dün akşam saatlerinde herkes için indirilmeye açıldı. Şubat ayından bu yana test aşamasında olan iOS 13.4 ile birçok yeni özellik geldi ve her zamanki gibi ufak düzeltmeler, güvenlik güncellemeleri de içeriyor.

Evrensel Satın Alma desteği ile kullanıcılar herhangi bir cihazda satın aldıkları bir uygulamayı tüm cihazlarda da satın almış oluyor. Öncesinde iPhone/iPad’de satın alınan uygulama Mac’de veya tam tersi kullanılamıyordu, ayrı satın alım işlemi gerekiyordu. Lakin Evrensel Satın Alma tüm uygulamalar için geçerli değil, geliştiricinin bu desteği sunması gerekiyor. Yeni iOS sürümüyle gelen CarKey, iPhone’ları araba anahtarına çeviriyor. CarKey destekleyen araba henüz piyasada mevcut değil. Sistem yaygınlaştığında kullanıcılar iPhone’ları ile temassız olarak araç kapılarını açabilecek. CarKey’den bahsetmişken, CarPlay artık üçüncü parti navigasyon uygulamalarına destek veriyor ve gelen arama bilgileri CarPlay Kontrol Panelin’de gösteriliyor. Yeni iOS, iCloud kullananlar için de bir yenilik sunuyor; iCloud klasörleri paylaşıma açılabiliyor. WhatsApp, Mesajlar ve diğer uygulamalarda memojileri kullananlar için de 9 yeni memojinin eklendiğini belirtelim.

iOS 13.4 ile gelen tüm yeniliklere Apple Destek Sayfası'ndan ulaşabilirsiniz.

iOS 13.4 güncellemesi ile birlikte watchOS 6.2 yayınlandı. Apple Watch 4 ve 5’de kullanılabilen EKG çekme özelliği Türkiye’ye geldi. Yalnız Apple Watch ile EKG çekimi için saati tek başına güncellemek yeterli olmuyor, telefonu da güncellemek gerekiyor.