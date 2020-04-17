iOS 13.4.5 Public Beta Yayınlandı! İşte Yenilikler

Apple geçtiğimiz saatlerde iOS 13.4.5 Public Beta ve iPadOS 13.4.5 Public Beta güncellemelerini yayınladı. İşte yenilikler!

iOS 13.4.5 Public Beta Yenilikleri Neler?

Apple tarafından yayınlanan yeni güncellemenin temelde hata düzeltmeleri, performans iyileştirmeleri ve bazı ayar değişikliklerine odaklanan küçük bir güncelleme olduğunu söyleyebiliriz. Yani güncellemeyi indiren ve kuran kullanıcılar cihazlarında önemli değişiklikler ile karşılaşmayacak.

Buna karşın son zamanlarda bazı kullanıcıların kişisel erişim noktası ile ağ paylaşımı yapmak isterken hatalarla karşılaştığını duymuştuk. Yeni güncelleme bu hatayı ortadan kaldırırken VPN ile ilgili bir güvenlik açığını da düzeltiyor.

Buna ek olarak Apple Music uygulamasında Instagram Story bölümünde şarkı paylaşmanıza olanak sunan yeni bir özellik de kullanıcılara sunuluyor. Bu özellik, Spotify'da gördüğümüz ile oldukça benzer bir yapıya sahip.

Eğer siz de işletim sistemine ait yeni sürümleri herkesten önce deneyimleyebilmek istiyorsanız buraya tıklayarak beta programına dahil olabilirsiniz. Bunun ardından beta güncellemeler, cihazınıza otomatik bir şekilde ulaşacaktır.