Apple geçtiğimiz saatlerde iOS 13.5.1 ve WatchOS 6.2.6 güncellemelerini yayınladı. Peki yeni güncelleme hangi yeniliklerle birlikte geliyor ve kullanıcılara ne gibi önlemler sunuyor? iOS 13.5.1 yenilikleri belli oldu. Merak ettiğiniz detaylar ve dahası yazımızda!

Apple iOS 13.5.1 Yenilikleri Neler?

Apple yayınlanan yeni güncellemede "Bu güncelleştirme önemli güvenlik güncellemeleri sağlar ve tüm kullanıcılara önerilir." ifadesine yer verse de, alınan önlemler hakkında daha fazla detayı açıklamadı. Buna karşın güncellemenin jailbreak işlemlerine karşı çeşitli önlemler içerdiği düşünülüyor.

Unc0ver olarak da bilinen jailbreak aracı, cihazlar üzerindeki güvenlik kontrollerini devre dışı bırakabilme ve yazılımı izin verilenden daha fazla özelleştirebilmeye olanak sunuyor. Tabii bu durumun temel olarak Apple'ın prensiplerine aykırı bir durum olduğu söylenebilir.

Tüm bunlara ek olarak güncellemenin çeşitli hatalara karşı düzeltmeler içerdiğini de düşünebiliriz. Peki siz bu gelişme hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.