iOS 13.6 Güncellemesi Yayınlandı: Hangi Yeniliklerle Geliyor?

Apple tarafından yayınlanan iPadOS 13.6 ve iOS 13.6 güncellemesi başta dijital araba anahtarı ve sağlık geliştirmeleri olmak üzere birtakım yeniliklerle ve iyileştirmelerle birlikte geliyor. Hemen şu an cihazınıza kurabileceğiniz yeni güncellemeler hakkında merak edilen tüm detaylar yazımızda!

iOS 13.6 Güncellemesi Yenilikleri Neler?

iOS 13 ve iPadOS 13 yüklü cihazlarınıza indirebileceğiniz yeni güncelleme ile birlikte bazı iyileştirmeler ve yenilikler kullanıcılara sunuldu. Bunların arasında iPhone'unuzu araba anahtarı olarak kullanabilmenize olanak sunan dijital araba anahtarı özelliği de yer alıyor. WWDC 2020 sırasında duyurulan bu özellikle birlikte uyumlu araçları iPhone'ununuz ile araba anahtarına ihtiyaç duymaksızın açabiliyorsunuz.

Oluşturduğunuz dijital anahtar cihaza güvenli bir şekilde kaydedilir ve cihazın kaybolması durumunda iCloud ile uzaktan silinebilir. Ayrıca iMessage aracılığı ile dijital anahtarı başkaları ile paylaşabilir, bu kişilere tam yetki veya kısıtlı yetki verebilirsiniz. Bu arada güç rezervi olarak isimlendirilen yeni bir özellik ile birlikte iPhone'unuzun şarjı bitse dahi cihazınızı beş saate kadar daha anahtar olarak kullanabiliyorsunuz.

Bir diğer yenilik ise Sağlık uygulamasında yapıldı. Artık Döngü İzleme ve EKG kısmında kaydedilen semptomlara ateş, titreme, boğaz ağrısı, öksürük ve benzeri yeni belirtiler eklendi. Tabii tüm bunlara ek olarak çeşitli hata düzeltmelerinin ve performans iyileştirmelerinin de yapıldığını söyleyelim.

Eğer iOS 13 destekli bir cihaza sahip değilseniz, iOS 12.4.8 güncellemesinin de yayınladığını belirtmemiz gerekiyor. Bu güncelleme yeniliklere değil hata düzeltmelerine ve güvenliğe odaklanıyor. Ayrıca watchOS 6.2.8, tvOS 13.4.8, HomePod OS 13.4.8 ve Catalina 10.15.6 güncellemeleri de yayınlandı. Tüm güncellemeler, uyumlu cihazlardan indirilebilir durumda.